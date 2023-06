Flacon éco-responsable à recharger : cinq laboratoires s’associent

Depuis le 22 juin, ces cinq laboratoires – Expanscience, Garancia, La Rosée Cosmétiques, Bioderma et Pierre Fabre Dermo-cosmétique – testent une solution de recharge en pharmacie pour quinze de leurs produits phares. Ce test grandeur nature se déroule dans la pharmacie Carré Opéra, située dans le 9e arrondissement de Paris.

Le projet permet aux consommateurs de recharger leurs produits de beauté préférés grâce à un flacon en verre réutilisable de 500 ml. Ce récipient, standardisé et robuste, est compatible avec la majorité des produits proposés, précise un communiqué commun.

Pour accompagner ce test, un meuble en bois éco-conçu a été développé par l’entreprise Mobil Wood, spécialisée dans le mobilier durable. La fontaine de recharge, elle, a été fabriquée par Jean Bouteille, une société spécialisée dans les solutions de vente en vrac.

Un système de dosage automatique

Le parcours utilisateur a été pensé pour être le plus simple et intuitif possible. Le consommateur se voit remettre un flacon en verre qu’il accroche ensuite à la fontaine de produit de son choix. Grâce à un système de dosage automatique, celui-ci est rempli d’une dose prédéfinie du produit, prêt à être utilisé jusqu’à la prochaine recharge.

Pour respecter les normes sanitaires en vigueur dans les pharmacies, le dispositif comprend l’utilisation d’un système stop-goutte, pour éviter tout débordement, l’absence de contact direct avec la formule, pour prévenir toute contamination, et un dispositif de traçabilité, pour garantir la qualité et la sécurité des produits.

Cette expérimentation, première en son genre, a vocation à évoluer. Si les consommateurs accueillent positivement cette initiative, elle pourrait être étendue à d’autres régions. À terme, cette pratique pourrait devenir courante et durablement intégrée dans l’offre des pharmacies.

Les quinze produits sélectionnés

Parmi les quinze produits sélectionnés pour ce test, on retrouve des marques emblématiques des laboratoires participants. Pour la marque Mustela, trois produits sont concernés : un gel lavant bio corps et cheveux, un gel lavant doux à l’avocat bio et une eau nettoyante sans rinçage à l’avocat bio.

Garancia propose son micro-peeling visage tandis que La Rosée met à l’honneur trois produits : une huile de douche lavante à l’huile de graines de tournesol bio, une gelée micellaire démaquillante aux hydrolats floraux bio, et un gel lavant à la glycérine végétale bio.

Bioderma offre à la recharge une huile de douche et un gel douche. Le groupe Pierre Fabre, quant à lui, teste ce système de recharge avec les marques A-Derma, proposant un gel douche hydra-protecteur et une huile lavante, Ducray et son shampoing extra-doux, Eluday et son bain de bouche quotidien, et enfin, Klorane avec un shampoing à l’avoine et un gel douche nutritif hibiscus.