Eugène Perma : le tribunal a examiné les offres de reprise

Près d’une vingtaine de repreneurs potentiels se sont manifestés pour reprendre le groupe Eugène Perma, après l’ouverture officielle d’une procédure de redressement judiciaire le 1er août par le tribunal de commerce de Paris

Seulement cinq offres se sont finalement concrétisées, indique L’Union. «Il y a deux offres globales et trois offres partielles qui se combinent pour en former une seule», a fait savoir un porte-parole du groupe Eugène Perma auprès du quotidien régional.

Les candidats sont des industriels, des entrepreneurs français ou étrangers, des fonds d’investissement et de retournement, poursuit le journal, selon lequel «un acteur reprendrait l’usine, un autre la gamme pour les professionnels et le troisième, la gamme pour les grandes et moyennes surfaces». Enfin, en ce qui concerne le personnel, les offres prévoiraient «la reprise de 70 à 85% des postes».

