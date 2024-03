Estelle Létang rejoint La Prairie au poste de CEO

Estelle Létang arrive à la tête de La Prairie avec, derrière elle, plus de 21 ans d’expérience au sein du groupe Estée Lauder. Elle a débuté sa carrière en travaillant pour Darphin à New York, Paris et Hong Kong, avant de devenir vice-présidente/directrice générale de la région Asie-Pacifique pour La Mer et Jo Malone London.

En 2016, elle a été nommée à Londres, au Royaume-Uni, au poste de vice-présidente/directrice générale internationale Jo Malone London. Depuis 2020, elle est directrice générale de la région Moyen-Orient pour Estée Lauder, dont la filiale est basée à Dubaï.

«Forte d’une expérience impressionnante dans l’industrie de la beauté et des cosmétiques – dans les parfums, le maquillage et les soins de la peau -, Estelle apporte une richesse de connaissances et d’expertise pratique à La Prairie», a commenté dans un communiqué Patrick Rasquinet, membre du directoire de Beiersdorf, qui sera son N+1.