Provalliance annonce avoir recruté un nombre record d’apprentis

Plus de 700 apprentis, «tous niveaux et filières confondus», c’est un «record historique» pour le groupe, fait valoir dans un communiqué Provalliance, qui détient les marques Franck Provost, Jean-Louis David, Saint Algue ou encore The Barber Company.

«Pour nous, ce chiffre démontre à la fois l’attractivité de nos métiers et la dynamique du groupe», commente Jenna Pignerol, sa directrice des ressources humaines, citée dans le communiqué. Le groupe de coiffure, fondé par Franck Provost, met en avant «une politique RH innovante».

Parmi les mesures mises en place, un temps de travail choisi (hors apprenti) – 4, 4.5 ou 5 jours par semaine -, ainsi que des samedis off, des primes de cooptation, des titres-restaurants et un accès à une plateforme employés, pour bénéficier de tarifs préférentiels auprès d’un millier de marques.

LIRE AUSSI : Provalliance : Cédric Losdat prend la direction générale de la division coiffure