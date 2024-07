Morgane François, 32 ans, prend la tête du groupe Vog

À seulement 32 ans, c’est la représentante d’une nouvelle génération qui va prendre les commandes du groupe de coiffure, propriétaire des enseignes Tchip et Vog, Claude Maxime et Mon Coiffeur Exclusif. La société, fondée en 1979 par le célèbre coloriste Franck François, pèse aujourd’hui plus de 160 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec un parc d’environ 560 salons dans le monde.

Morgane François connaît bien le groupe familial. Elle s’est occupée de sa partie événementielle pendant dix ans, ainsi que de son activité e-commerce, en lien avec la centrale d’achat. «Morgane a pu aller à la rencontre des chefs d’entreprise et des collaborateurs pendant toutes ces années, les connaître, comprendre leurs besoins et attentes, les rassembler, les fédérer et analyser le marché», souligne un communiqué de la société.

Ses objectifs seront de consolider la marque Tchip, moderniser l’enseigne historique du groupe, Vog Coiffure, et de poursuivre la relance de la marque rachetée en 2013 Mon Coiffeur Exclusif, entamée en l’an dernier par son père, selon le communiqué. Pour cela, elle sera épaulée par le conseil familial stratégique, où siège Franck François, et du directeur général du groupe, Jean-François Duytschaever.