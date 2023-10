Men Stories ouvre une nouvelle page avec Urban Keratin

Tombé tout petit dans la coiffure, ses parents étaient représentants en produits capillaires, Frédéric Fita Ferrandis, aujourd’hui 50 ans, s’est vite fait un nom dans le secteur, en proposant des produits à destination des professionnels dès 1991. Depuis, l’organisateur du «Barbers International Trophy» a fait du chemin.

Il crée une entreprise de distribution, baptisée Coiff&Stock, en 2010, mais, cinq ans plus tard, c’est le grand saut. Depuis quelques années, des salons d’un genre nouveau surgissent un peu partout en France : les barbiers commencent à faire parler d’eux ! Et les soins pilo-faciaux ont désormais la cote auprès des hommes.

Frédéric Fita Ferrandis, qui rencontre des milliers de professionnels chaque année, – métier oblige ! -, sent alors un vrai besoin chez ces jeunes entrepreneurs qui souhaitent s’adresser exclusivement à une clientèle masculine. Son parcours prend ainsi un nouveau virage.

« Nous partageons les mêmes valeurs »

Il décide de créer sa propre marque de soins pour la barbe : Men Stories. Son marché : la jeune génération de barbiers. Et ses produits, au look soigné et résolument rock n’roll, font mouche. Bref, pas vraiment l’univers des soins visage féminins, mais plutôt une ambiance vintage et communautaire, porte-étendard du savoir faire français.

«Nous étions concurrents, mais nous avions aussi les mêmes valeurs de travail et de générosité. C’était le point essentiel pour nous», explique à Profession bien-être Bernard Bigiaoui, co-fondateur d’Urban Keratin. Grâce à cette fusion, la marque pro qu’il a co-fondée avec Mélanie Audouin en 2010, spécialiste à ses débuts du lissage brésilien à base de kératine, va pouvoir ajouter une nouvelle corde à son arc : les barbiers.

LIRE AUSSI : Thierry Bordenave : « Les coiffeurs hommes ont l’avenir devant eux »