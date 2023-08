Le groupe de coiffure Dessange passe sous le contrôle d’ICG

Après la mort de Jacques Dessange, en janvier 2020, le groupe Dessange cherchait un nouvel acquéreur. Son réseau de salons a alors été mis en vente par son actionnaire de vente, la société d’investissements Eurazeo. Depuis, les candidats ont défilé, mais sans que le trouve finalement preneur.

Voilà donc chose faite. La société de private equity basée à Paris ICG vient d’acquérir la totalité des titres de D. Participations, holding du groupe Dessange International, détenus par Eurazeo, a annoncé le 31 juillet un communiqué du géant de la coiffure tricolore. Le fonds ICG collabore depuis 2016 avec l’entreprise française de coiffure «sur des opérations de financement», ajoute le communiqué.

Le groupe de coiffure compte aujourd’hui 1 400 salons, dont 370 dans l’Hexagone, essentiellement des franchises (Dessange et Camille Albane), 15 000 salariés et un chiffre d’affaires de 89 millions d’euros en 2019. Il possède aussi plusieurs lignes de produits, comme la marque nord-américaine Fantastic Sams, les soins capillaires Phytodess et le distributeur Coiff’idis.