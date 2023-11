Eugène Perma : des salariés pétitionnent en faveur d’un repreneur

On ne connait pas grand chose sur cette société et ses dirigeants, mais il semble que sa proposition ait séduit des salariés du groupe Eugène Perma. Ces derniers ont lancé une pétition en sa faveur, après l’examen par le tribunal de commerce de Paris des offres de reprise du groupe, le 8 novembre.

Mardi, elle recueillait déjà plus de 4 200 signatures. L’offre de Belovo Holding Ltd prévoit «la reprise du plus grand nombre de salariés, 201 emplois contre 165 dans le cadre de l’offre tripartite, ce qui est loin d’être négligeable», font valoir les salariés, qui approuvent une stratégie et un plan d’investissement «réfléchis et cohérents».

Une « offre tripartite » qui inquiète

Préférant l’une des deux offres globales, les salariés rejettent donc l’offre combinée, formée par les trois sociétés Alfaparf Groupe, Superga Beatuy et Rokka Laboratoire, souhaitant ainsi éviter le dépeçage du groupe de cosmétiques français (usine, gamme professionnelle et gamme grand public).

«Nous sommes plus que sceptiques et loin d’être rassurés par une découpe non anticipée de notre groupe entre trois entreprises très différentes qui ne se connaissent absolument pas», s’interrogent les pétitionnaires. Ils craignent, avec cette offre, de voir partir les clients professionnels d’Eugène Perma «vers les marques concurrentes».

