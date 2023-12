Densité capillaire : pourquoi les cheveux s’affinent avec l’âge ?

Vieillissement et densité capillaire : quel est le lien ?

À partir de la quarantaine, des transformations se font sentir dans la densité capillaire. Les raisons ? Un ralentissement du renouvellement cellulaire, ainsi qu’une diminution de l’élastine et du collagène. Comme pour la peau, ces facteurs jouent aussi un rôle crucial dans la vitalité des cheveux.

Avec l’âge, la fibre capillaire perd de sa densité et le nombre de follicules pileux actifs commence à diminuer. Ce processus entraîne un affinement généralisé des cheveux, qui deviennent plus fins, plus ternes et plus fragiles. Et ce n’est pas tout : la microcirculation sanguine au niveau du cuir chevelu devient aussi moins efficace, ce qui signifie que les bulbes capillaires reçoivent moins de nutriments et d’oxygène, des éléments pourtant vitaux pour la croissance de cheveux forts et sains !

Et comme si ça ne suffisait pas, les facteurs environnementaux et les choix de mode de vie vont aussi exercer une influence sur la santé des cheveux. Le mécanisme est bien connu : la pollution, l’exposition excessive aux rayons UV du soleil, une alimentation déséquilibrée, la consommation d’alcool et de tabac, ainsi que l’utilisation fréquente de produits cosmétiques agressifs, peuvent tous accélérer la production de radicaux libres. Ces derniers endommagent les cellules des cheveux, accélérant ainsi leur vieillissement et contribuant à leur affinement.

Affinement des cheveux : les stratégies de prévention

L’hydratation et l’utilisation d’antioxydants dans les soins capillaires peuvent permettre de lutter contre l’affinement des cheveux. Des shampoings sans silicones et sans sulfates sont aussi à privilégier, car ces ingrédients peuvent étouffer les cheveux et le cuir chevelu.

Autre option : en nourrissant en profondeur la fibre capillaire et le cuir chevelu, les soins anti-âge, y compris les sérums booster de collagène, peuvent aider à ralentir le processus de vieillissement des cheveux. L’acide hyaluronique végétal, en particulier, est un ingrédient précieux, car il permet de maintenir un niveau d’hydratation optimal dans les cellules de la fibre capillaire.

Pour compléter ces soins, des gestes quotidiens simples peuvent être utiles. Par exemple, les massages réguliers du cuir chevelu stimulent la microcirculation, ce qui favorise la santé des follicules pileux. Le brossage régulier aide aussi à répartir naturellement les huiles du cuir chevelu le long des cheveux, tout en stimulant la circulation sanguine.

Et puis, bien sûr, adopter une alimentation équilibrée riche en nutriments essentiels et limiter la consommation d’alcool et de tabac contribuent à la santé globale des cheveux. Ces habitudes assurent aux follicules pileux les nutriments nécessaires pour une croissance saine et robuste des cheveux, tout en réduisant l’exposition à des facteurs qui pourraient accélérer l’affinement capillaire.

LIRE AUSSI : La physiologie du cuir chevelu, clé de la santé capillaire