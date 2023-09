Coiffure : Bleu Libellule lance un hub de rencontres les 10 et 11 septembre

Une volonté de bouder le Mondial Coiffure Beauté ? «Pas tu tout !», se défend Antonin Landolfi, directeur des opérations de Bleu Libellule. Son absence, cette année, tient à de simples raisons de logistique. Pour la petite histoire, créer un véritable espace de vente au salon a nécessité l’an passé pas moins de cinq semi-remorques pour transporter le stock jusqu’à la Porte de Versailles…

Or, cette année, Bleu Libellule accélère la modernisation de son entrepôt parisien et ne pouvait donc assurer sereinement l’organisation d’une telle manifestation. Fallait-il pour autant ne pas se montrer en septembre, qui marque chaque année, non seulement la rentrée, mais aussi la grand-messe des coiffeurs ?

Privilégier le dialogue professionnel

Il lui fallait donc trouver une formule plus simple, mais sans trahir l’esprit du distributeur, ni ses valeurs, autour du dialogue et de l’échange entre professionnels. L’entreprise a alors eu l’idée d’un hub éphémère. Et cela tombe plutôt bien, car son partenariat signé en avril avec le Musée des arts décoratifs, au démarrage de l’exposition «Des cheveux et des poils» (5 avril-17 septembre), lui permet de disposer d’un bel endroit.

«C’était l’occasion de recréer un espace de rencontres éphémère, dans l’esprit des hubs que nous avons créé pour fédérer les coiffeurs. Rien à voir avec un salon international : nous voulions mettre en avant ce qui fait l’ADN de la marque, à savoir le dialogue entre professionnels», explique Antonin Landolfi.

Ouvert gratuitement aux professionnels et étudiants de la coiffure (sur présentation d’un justificatif), la «Bleu Libellule expérience», c’est le nom de l’événement, proposera des conférences et des ateliers tendances, autour de la pastellisation, des cheveux textures ou de la morphopsychologie, ainsi qu’un espace business pour accompagner les coiffeurs dans leurs projets.

Au programme, également, une soirée dimanche soir à partir de 19h (sur inscription) et même une visite privative de l’exposition, le lundi 11 à partir de 17h, le tout autour d’un pôle central de dix postes de coiffeurs, pour permettre de tester les dernières pépites du catalogue.

Focus sur les coiffeurs de demain

L’événement sera aussi l’occasion de découvrir dès le lundi matin les lauréats du challenge «Coiffeurs de demain». «Les Coiffeurs de demain ne regroupent pas seulement les très jeunes, mais aussi les personnes en reconversion dans le monde de la coiffure. En fait, ce challenge tient compte à la fois de la qualité de leur projet professionnel, au même titre que leurs compétences artistiques», précise Antonin Landolfi.

Astuces business, tests de produits, échanges professionnels, assaisonnés d’un zeste de culture : l’événement sera à coup sûr atypique. «Nous avons pu constater avec plaisir que plusieurs marques, comme Babyliss, Fekkai, Coiffeo, Olivia Garden, Maria Nita ou encore Swissliss ont pris le pari avec nous», se réjouit le directeur des opérations. Un pari somme toute peu risqué, car, pour tous les coiffeurs qui se seront déplacés sur Paris, l’occasion sera trop belle pour la manquer…

