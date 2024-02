Année bissextile : comment fêter le 29 février dans votre établissement ?

Chic ! C’est une année bissextile… C’est l’occasion ou jamais de faire la fête. Nos voisins anglo-saxons ne s’en privent pas. Il faut dire qu’en anglais «année bissextile» se traduit par «Leap Year» – en français, «année bondissante». C’est le moment ou jamais de publier sur les réseaux sociaux des grenouilles, des kangourous, des lapins et des personnes en train de sauter !

Bondissez, donc, sur l’occasion de faire un peu de marketing. Vous pourriez offrir 29% de prestations supplémentaires pour la seule journée du 29 février. C’est relativement facile : il suffit d’ajouter 13 minutes à un soin de 45 minutes, et le tour est joué.

Attention : n’offrez pas 13 minutes sans contrepartie. Le 29 février est un jour «supplémentaire» dans l’année. Il s’agit de réaliser un petit profit supplémentaire pour cette journée de rab, l’idéal étant de vendre un soin supplémentaire qui bénéfice de ce supplément de temps.

Vous voulez proposer une offre sur un produit ? Utilisez la même formule et proposez d’en acheter un et le second identique à 29 euros, une variante amusante du «achetez-en un, et recevez en deux».

Jouez sur le chiffre quatre

La promotion à 29% ne vous convient pas ? Jouez sur le chiffre quatre, avec une offre du genre «achetez en trois et recevez le quatrième gratuit », parfaite pour une mini-cure de soins esthétiques. Et puis, bon à savoir : il y a une chance sur 1 461 de naître un 29 février…

Les bébés «bissextiles» sont donc plutôt rares. Parcourez votre fichier – car, bien sûr, vous y avez noté les anniversaires de vos clientes – et si vous en trouvez nées ce jour précis, invitez-les pour leur offrir un cadeau d’anniversaire, puis partagez sur les réseaux sociaux.

Enfin, l’année bissextile ne se produisant que tous les quatre ans, personne ne songe donc à l’intégrer dans son calendrier marketing. N’hésitez pas : créez de la distraction et des surprises en ce jour précis (et seulement celui-ci). Qui sait ? Vous allez peut-être lancer la mode !