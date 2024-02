Tendances bien-être : retraite post-partum, pèlerinage et cliniques de longévité

À chaque début d’année, c’est devenu la tradition : le Global Wellness Institute (GWI), un think thank américain, publie son rapport sur les dernières tendances bien-être à travers le monde. Certaines se frayeront un chemin en France, d’autres passeront à l’arrière-plan de nos préoccupations hexagonales… À vous de juger !

#1 – Bien-être et climat

Réchauffement climatique oblige, le bien-être s’adapte. Nous devrions assister à un flot d’innovations pour rafraîchir nos corps et nos maisons. Architectes et designers planchent déjà sur le projet : plus d’espaces verts, plus d’arbres et de jardins sur les toits, des matériaux thermoréfléchissants pour les routes et les toits… Les urbanistes s’inspireront du Moyen-Orient et des zones plus tropicales.

Les vêtements arborent désormais des textiles intelligents, relève le rapport. Sur le plan touristique, les voyageurs vont remplacer plages et déserts par la montagne, et préférer la Scandinavie à la Méditerranée. Les périodes de vacances changent et les amateurs de voyages «cool» vont préférer partir au printemps et en automne.

#2 – Pèlerins à la Une

Les amateurs de marche redécouvrent les anciens sentiers de pèlerinage, et les randonnées se teintent d’exploration spirituelle un peu partout dans le monde. Près d’un demi-million de pèlerins ont parcouru en 2023 le chemin qui mène à Saint-Jacques de Compostelle…

Au Japon, le pèlerinage de Shikoku, qui relie 88 temples officiels, attire aussi les marcheurs du monde entier, tout comme le Sri Lanka, le Bhoutan, l’Inde et l’Italie, qui ont su séduire les amateurs de tourisme spirituel. Il s’agit d’une tendance intéressante, qui met en valeur des voyages lents et méditatifs, tout en provoquant des rencontres inattendues avec des inconnus.

Certains resorts adoptent déjà cette tendance, en proposant des séjours de bien-être intégrant des excursions vers des sites sacrés, la participation à des services religieux, comme la méditation avec des moines ou des cérémonies autrefois accessibles seulement après des années de recherche de l’illumination.

#3 – Les hommes aussi

L’expansion du bien-être a permis aux femmes de s’investir dans le monde du bien-être et d’en revendiquer les codes. Ce qui n’est pas le cas des hommes, car, soit ils ont été oubliés dans les offres, soit ces dernières étaient le reflet d’une idée un peu dépassée de la virilité, comme la remise en forme type guerrier ou baroudeur.

L’heure est au changement. L’industrie du bien-être est en train de réagir avec de nouvelles propositions pour les hommes. Des applications pour la santé mentale aux solutions de bien-être plus douces peuvent servir de catalyseur à la connexion masculine.

#4 – Essor du bien-être post-partum

Après l’accouchement, les nouveaux parents se retrouvent généralement dépourvus de soins : toute l’attention se reporte sur l’enfant qui vient de naître. Et on ignore les soins post-partum, alors qu’une nouvelle naissance peut entraîner de graves problèmes de santé mentale.

Un peu partout dans le monde, les cultures traditionnelles accordent de l’importance aux retraites post-accouchement, comme le cuarentena d’Amérique du sud. Ces retraites se focalisent sur le repos, une alimentation saine, l’apprentissage des soins au nourrisson, les massages et les bains pour la mère. Certains établissements de luxe, à New York ou à Singapour, proposent déjà des séjours post-partum haut de gamme.

À l’heure où les dépressions post-natales augmentent de façon significative, des start-up se spécialisent dans les soins post-nataux, comme la stimulation du plancher pelvien et une multitude de produits allant des soins de la peau aux compléments alimentaires.

#5 – Prolonger l’espérance de vie

Ce que l’on appelait l’anti-âge est aujourd’hui devenu le bien vieillir. Ce n’est plus une tendance, c’est devenu le nouveau pilier de toute l’industrie du bien-être, une économie à part entière qui devrait atteindre 610 milliards de dollars d’ici 2025, selon le GWI.

Plébiscitée par une population vieillissante à la recherche d’une vie plus longue en bonne santé, déçue par une médecine toujours axée sur le curatif et non sur le préventif, l’apparition de nouvelles cliniques de longévité fortement médicalisées connait une croissance rapide, observe le rapport.

On en dénombrerait déjà 1 000 dans le monde. La plupart proposent des diagnostics avancés, comme les IRM génétiques ou hormonales, pour déterminer les problèmes potentiels avant qu’ils ne surviennent, d’autres s’aventurent dans des approches expérimentales moins éprouvées, comme les traitements par cellules souches et les échanges plasmatiques, ou encore des traitements de biohacking (injections intraveineuses, cryothérapie, ozonothérapie).

Même les salles de sport haut de gamme se transforment en cliniques de longévité, avec des bilans, parallèlement aux entraînements ! Si les centres de bien-être s’intéressaient jusqu’ici plus au côté «spirituel» du bien vieillir, les temps ont donc bien changé.

Des acteurs majeurs comme l’espagnol SHA Wellness ont enclenché la vitesse supérieure. Pionnière suisse du domaine, la Clinique La Prairie prévoit d’ouvrir 40 nouveaux «pôles de longévité» urbains. Six Senses ouvre des centres de longévité , sous l’enseigne Rosebar, proposant un peu de tout, des tests épigénétiques à la thérapie par cellules souches.

En 2024, nous assisterons à de nombreuses ouvertures de cliniques, de destinations de voyage et de produits promettant de mieux vivre plus longtemps. Mais cette croissance soulève aussi des questions difficiles : avec la multiplication de ces cliniques couteuses, nous préparons-nous un avenir où seuls les pauvres vieilliront ? Qui pourra se permettre de vivre jusqu’à 130 ans? Quel sera l’impact de cette idée de ne jamais mourir sur notre santé mentale et l’acceptation de la mort ?

#6 – Le boom des médicaments amaigrissants

La mise sur le marché de nouveaux médicaments amaigrissants très efficaces ont bouleversé les approches traditionnelles de la perte de poids, transformant cette dernière en une question de biologie plutôt que de psychologie et de motivation. Malgré les campagnes de «body positive», la perte de poids reste le moteur principal de l’industrie de la beauté. Pas moins de 70 nouveaux médicaments sont en cours de développement et arriveront cette année sur le marché américain.

Si la demande du consommateur est évidente, les débats autour de ces médicaments «miracle» restent très animés. Les partisans de cette approche affirment qu’il s’agit d’un moyen d’éradiquer l’épidémie mondiale d’obésité et de sauver des millions de vies, tandis que les sceptiques mettent en question l’impact à long terme sur la santé.

L’année à venir devrait être déterminante pour le monde du bien-être sur ce sujet, souligne le GWI, puisqu’il s’agira de chercher des approches de perte de poids plus honnêtes, pleinement intégratives et globales et des méthodes, fondées sur des données probantes pour aider les gens à arrêter ces médicaments «pour toujours».

#7 – Une place pour le sport en hôtellerie

Après des décennies de remise en forme et de séances solitaires en salle de sport, la demande se tourne aujourd’hui vers des sports sociaux et des entraînements semblables à ceux des athlètes de haut niveau. D’un autre côté, ces derniers, qui voyagent constamment pour participer à des épreuves, ne disposent pas de destinations offrant des équipements sportifs haut de gamme, et des soins de bien-être et de récupération.

Le monde de l’hôtellerie est en train de remédier à ce manque. Les nouvelles enseignes hôtelières s’adressent directement aux athlètes de haut niveau, en développant des programmes de bien-être, de remise en forme et de récupération. D’autres proposent des séjours animés par des athlètes professionnels pour permettre aux clients de s’entrainer avec leurs idoles sportives.

Le tourisme sportif – celui qui s’adresse, cette fois aux spectateurs des événements – constituerait, quant à lui, un marché énorme, estime le GWI. Ainsi, de plus en plus de destinations font passer les gens du statut de spectateur à celui de participant sportif. Exemple : les Jeux Olympiques de Paris 2024 accueilleront un marathon pré-jeux pour leur faire éprouver le frisson du parcours.

Cet été, le Tour de France ouvrira pour la première fois de nouvelles pistes cyclables pour que les passionnés de vélo puissent s’y lancer. Certains groupe hôteliers organisent même des compétitions : nageurs, coureurs et joueurs de tennis veulent rivaliser avec des gens de leur niveau.

#8 – Le centre de santé à domicile



L’architecture au service du bien-être ? Une tendance déjà amorcée depuis quelques années, avec des équipements comme les salles de méditations ou les bassins froids. Mais les appartements urbains deviennent aujourd’hui de véritables centres de santé à la pointe de la technologie.

Un changement sans précédent, qui va des services de surveillance médicale à distance aux meubles intelligents, qui s’adaptent en temps réel aux besoins individuels en matière de bien-être.

La tendance intègre les soins de santé à domicile, où le foyer devient un centre de soin «ambulatoire» avancé, avec des services de santé numérique. Au cours des cinq prochaines années, 45% des services de santé devraient être dispensés à domicile, prévoit le GWI dans son rapport.

Le design sensoriel, lui, va bien au-delà des concepts comme le feng shui et les intérieurs biophiliques. Une nouvelle génération de textiles se déclinera sous forme d’interfaces interactives. On verra ainsi apparaitre des bio-paysages sonores personnalisés, fondés sur nos données biométriques et environnementales.

#9 – Un art multisensoriel et immersif

L’art était autrefois une expérience passive, rien de plus. Les nouveaux artistes technologiques, alimentés par des innovations comme l’intelligence artificielle, le mapping de projection ou les technologies de son spatial, nous font entrer dans une ère d’art multi-sensoriel et immersif.

Au-delà du simple regard, ces réalisations engagent tous nos sens et transforment notre bien-être mental. Musées, hôtels et spas intègrent de plus en plus d’expériences multi-sensorielles, comme le Mandala Lab du Rubin Museum de New York, qui combine vidéo, parfum, sculpture et son en s’inspirant de principes bouddhistes, dans une exposition spirituelle holistique.

