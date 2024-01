La génération Z privilégie des pratiques de bien-être scientifiquement validées

Davantage que ses aînés, la génération Z se focalise sur le bien-être pour améliorer sa santé physique et mentale, selon cette étude du cabinet McKinsey intitulée «Future of Wellness». Plus de 5 000 consommateurs en Chine, au Royaume-Uni et aux États-Unis ont été interrogés. Premier enseignement : les consommateurs de la génération Z et les millennials, «achètent désormais plus de produits et services de bien-être que les générations plus âgées», relève McKinsey, qui fait ressortir cinq grandes tendances pour 2024.

1# La santé à la maison

La pandémie a popularisé les kits de test à domicile, avec un intérêt croissant pour des tests à faire soi-même (vitamines, grippe, cholestérol). «Les tests de diagnostic à domicile sont attrayants pour les consommateurs, car ils offrent plus de commodité que de se rendre chez un médecin, des résultats rapides et la possibilité de tester fréquemment», souligne l’étude.

En Chine, 35% des sondés remplacent même certains soins médicaux par ces tests, plus qu’aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Malgré l’intérêt, des hésitations subsistent, principalement liées au désir de consultations en personne, au coût et à des doutes sur la précision, en particulier en Chine où 30% des consommateurs s’inquiètent de l’exactitude des tests.

Pour les entreprises, c’est un nouveau challenge. Elles doivent trouver le bon rapport qualité-prix, car le coût est un obstacle majeur, créer des boucles de rétroaction incitant les consommateurs à agir selon les résultats des tests et à réévaluer l’impact, aider à interpréter les résultats, via l’IA générative pour des analyses personnalisées ou en intégrant des services de télésanté.

2# Engouement pour les appareils de fitness portables

Près de la moitié des consommateurs ont déjà acheté un appareil de fitness portable. De nouvelles technologies proposent désormais des appareils avancés comme les bagues biométriques ou des moniteurs de glucose, offrant des analyses de sommeil et des conseils nutritionnels personnalisés.

Un tiers des utilisateurs portent ces appareils plus fréquemment qu’auparavant, et 75% sont prêts à les utiliser à l’avenir. «Nous nous attendons à ce que l’utilisation des appareils portables continue de croître, en particulier à mesure que les entreprises suivent un éventail plus large d’indicateurs de santé», anticipe McKinsey.

Côté business, combler les lacunes de ce marché dans les domaines de la nutrition, gestion du poids et pleine conscience représenterait une opportunité. La confidentialité des données et la simplicité des informations restent toutefois essentielles pour les consommateurs.

3# Intelligence artificielle et personnalisation

Près de 20% des consommateurs américains et 30% des millennials préfèrent des produits et services de bien-être personnalisés. Par conséquent, les avancées technologiques et l’utilisation de données biométriques personnalisées sont en hausse, avec une opportunité d’intégrer l’IA générative pour personnaliser davantage les services.

L’IA générative est déjà utilisée dans les appareils pour créer des entraînements sur-mesure fondés sur les données de fitness des utilisateurs, indiquant une tendance croissante vers la personnalisation dans le bien-être. «Les entreprises qui offrent des services de santé et de bien-être basés sur des logiciels aux consommateurs sont particulièrement bien placées pour intégrer l’IA générative dans leurs offres de personnalisation», estime McKinsey.

4# Des résultats cliniquement prouvés

L’an dernier, les consommateurs – en particulier la génération Z – se sont orientés vers des produits de bien-être avec des ingrédients cliniquement prouvés plutôt que naturels. Environ la moitié des personnes interrogées au Royaume-Uni et aux États-Unis privilégient désormais l’efficacité clinique, contre 20% pour les ingrédients naturels, selon l’étude.

Les entreprises axées sur les produits naturels peuvent obtenir des certifications pour étayer leurs allégations, suggère McKinsey. Pour accroître leur crédibilité clinique, elles peuvent aussi utiliser des ingrédients testés cliniquement, réaliser des études indépendantes, obtenir l’aval de professionnels de santé et de scientifiques, ou former un conseil médical pour orienter le développement de leurs produits.

5# Les avis médicaux sont recherchés

Face à la montée du marketing d’influence, les consommateurs se tournent de nouveau vers les recommandations des professionnels de santé pour éviter le «healthwashing». «Aux États-Unis, les avis médicaux influencent fortement les décisions d’achat dans les domaines du bien-être, du sommeil et de la santé générale, notamment pour les vitamines et les médicaments en vente libre», observe l’étude.

«Nous avons constaté qu’une entreprise vendant des produits liés à la pleine conscience peut vouloir utiliser principalement des recommandations de médecins et de la publicité sur les réseaux sociaux, tandis qu’une entreprise vendant des produits de fitness peut vouloir tirer parti des recommandations d’amis et de la famille, ainsi que des appuis de coachs sportifs personnels», nuance toutefois McKinsey.

Enfin, autre volet de l’étude : McKinsey relève sept domaines de croissance dans le bien-être. D’abord, la santé des femmes, avec un intérêt croissant pour les soins menstruels, la santé sexuelle, la ménopause et la grossesse. «Les outils numériques, tels que les appareils portables, sont de plus en plus utilisés pour suivre les signaux physiologiques des femmes», constate le cabinet.

Les autres leviers de développement sont le vieillissement en bonne santé, la médecine préventive, une approche holistique de la santé mentale, le fitness et la nutrition, le sommeil et la relaxation, et, bien sûr, la gestion du stress. «Les entreprises qui offrent des solutions pour gérer le stress connaissent une croissance significative», affirment les consultants.

