Taille de votre hammam : comment la calculer?

La taille de votre hammam ne se résume pas à une question de goût. Elle détermine l’espace requis pour son installation, prescrit le type de générateur de vapeur et assure le confort de vos clients.

La première étape dans la planification de votre projet est d’estimer son volume. La taille de votre hammam exerce, en effet, une influence déterminante sur le choix du générateur de vapeur adéquat, capable de créer une ambiance chaleureuse et humide. Il va aussi vous aider à calculer l’espace disponible pour les aménagements intérieurs, y compris le choix et la disposition des sièges.

Néanmoins, avant de vous plonger dans ces calculs, une définition précise de votre projet s’impose. Cette réflexion préliminaire vous permettra d’aligner vos décisions en termes de taille et d’aménagements avec vos attentes et votre budget.

Votre activité et la taille de votre hammam

Bien entendu, la conception de votre hammam dépend d’abord de la place qu’il prendra parmi l’ensemble de vos activités. Dans un hôtel, il est généralement envisagé comme un équipement complémentaire pour augmenter l’attractivité de l’établissement.

Il doit donc être assez spacieux pour accueillir plusieurs clients à la fois, tout en étant assez confortable pour offrir une expérience relaxante. Sa conception pourrait aussi intégrer des matériaux de qualité supérieure et des équipements haut de gamme pour refléter le standard de l’hôtel.

En revanche, dans un spa, le hammam est souvent l’une des pièces maîtresses du parcours bien-être. Il est conçu pour offrir une expérience unique, avec une attention particulière aux détails, tels que l’éclairage, l’aromathérapie et la qualité des matériaux. Sa taille peut varier selon l’espace disponible, mais il devra doit être assez grand pour offrir une sensation d’espace et de tranquillité.

Dans un institut de beauté, le hammam pourrait être plus petit et intime, destiné à des soins individuels ou à des petits groupes. Il pourrait aussi intégrer des équipements spécifiques pour des traitements de beauté, comme le gommage corporel ou le masque à l’argile.

Enfin, si le hammam est l’unique activité de l’établissement, sa taille et son design seront d’autant plus importants. Il faudra envisager plusieurs salles ou zones à des températures différentes, des espaces de repos et peut-être même des salles de soins annexes pour des services complémentaires. L’accent sera mis sur la capacité d’accueil, la facilité de maintenance et une conception optimisée pour le déplacement des clients et du personnel.

Définissez votre projet de hammam

La capacité d’accueil de votre hammam est la première question à se poser. Le nombre de personnes que vous envisagez d’accueillir simultanément, c’est-à-dire le nombre de places assises, déterminera en grande partie la taille globale de votre installation.

Les aménagements nécessaires représentent un autre facteur à considérer. Selon l’utilisation prévue de votre future installation, les éléments intérieurs peuvent varier. Si vous visez un confort optimal, envisagez des sièges permettant de s’allonger, nécessitant une longueur de 2 mètres et une profondeur de 50 cm par siège. Cette configuration impacte l’espace requis et, par conséquent, le volume global.

Il vous faut aussi définir le niveau de confort souhaité. Le choix des sièges, des matériaux et des équipements supplémentaires, comme un système de luminothérapie ou d’aromathérapie, peut affecter le volume nécessaire. Plus vous intégrez d’éléments, plus le volume de votre hammam doit être important pour éviter une sensation de surpeuplement.

Enfin, votre budget… Forcément, la taille de votre hammam a un impact direct sur le coût total de votre projet. Un volume plus important nécessite un générateur de vapeur plus puissant et entraîne des coûts de travaux d’aménagement, d’isolation et de fonctionnement plus élevés.

Comment calculer le volume d’un hammam ?



Pour calculer le volume du hammam, il faut prendre en compte les dimensions de la pièce où vous envisagez de l’installer (longueur, largeur et hauteur) et multiplier ces valeurs entre elles, comme si vous calculiez celui d’un cube, même si, dans la réalité, cet espace peut avoir des formes différentes. C’est pourquoi cette méthode est une estimation.

Prenons un exemple : Supposons que vous ayez une pièce qui mesure 3 mètres de long, 2 mètres de large et 2,5 mètres de haut. Voici comment vous calculeriez le volume :

Volume = longueur x largeur x hauteur = 3 mètres x 2 mètres x 2,5 mètres = 15 mètres cubes (m³).

Adaptez le générateur à la taille du hammam

La puissance du générateur de vapeur doit être adaptée au volume de votre espace. Sous-dimensionné, l’appareil pourrait ne pas fournir une chaleur et une humidité adéquates, tandis que, surdimensionné, il risque d’entraîner une consommation d’énergie inutile.

Les nouveaux modèles intègrent des fonctionnalités d’économie d’énergie qui ont pour objectif de minimiser les coûts d’exploitation. Parmi elles figurent les systèmes de récupération de chaleur, particulièrement avantageux pour les hammams de plus grande taille ou pour ceux qui sont utilisés fréquemment, car ils peuvent générer des économies d’énergie significatives sur le long terme.

Dernier point à intégrer dans la taille du projet : le local technique, c’est-à-dire l’espace dédié à l’installation du générateur de vapeur. Il doit être situé à proximité du hammam pour faciliter le transport de la vapeur, mais suffisamment éloigné pour éviter les risques liés à la chaleur et à l’humidité.

Il doit aussi être assez grand pour accueillir le générateur et permettre son entretien régulier. Un générateur bien dimensionné et correctement installé dans un local technique adéquat garantira une montée rapide de la température et une diffusion efficace de la vapeur.