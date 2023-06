Points réflexes : apprenez à les identifier

Il existe douze méridiens principaux, chacun étant associé à un organe ou à une fonction spécifique du corps. Ces méridiens sont parsemés de points d’acupuncture, ou «points réflexes», qui sont des zones sensibles permettant de réguler le flux d’énergie dans le corps.

Dans un contexte plus occidental, l’idée des «points réflexes» pourrait être comparée à celle de points de pression ou de zones spécifiques sur le corps qui, lorsqu’elles sont stimulées, peuvent avoir un effet positif sur d’autres parties du corps ou sur la santé générale.

Les méridiens et leurs points réflexes sont comme une carte routière interconnectée du corps. Chaque point réflexe agit comme une sorte de «centre de commutation» qui contrôle le flux d’énergie ou Qi à travers les méridiens. Stimuler ces points réflexes peut donc avoir des effets très tangibles !

Apprendre à lire les cartographies du corps

Pour identifier ces points réflexes, il est nécessaire d’apprendre à lire les cartographies du corps utilisées en médecine traditionnelle chinoise. Ces cartes détaillent le parcours des méridiens et l’emplacement précis des points réflexes.

Chaque méridien est associé à un organe ou à un système spécifique dans le corps, et contient un certain nombre de points d’acupuncture. Sur une carte, ces derniers sont marqués et numérotés le long des lignes qui représentent les méridiens. Par exemple, le méridien du poumon, qui débute dans l’abdomen et se dirige vers les bras, contient plusieurs points réflexes le long de son parcours qui sont répertoriés sur la carte.

Ces points sont souvent dénommés par leur nom en langue chinoise et par un numéro. La localisation précise des points est généralement donnée en termes de «cun», une unité de mesure traditionnelle chinoise. Le cun est généralement défini comme la largeur du pouce de la personne au niveau de l’articulation du pouce, ce qui signifie que la localisation précise des points peut varier légèrement d’une personne à l’autre.

Déterminer les points réflexes

La sélection des points à stimuler dépendra des besoins individuels. Par exemple, si un client exprime des problèmes de stress ou d’anxiété, les points réflexes associés au méridien du cœur ou à celui du rein pourraient être sélectionnés pour favoriser la relaxation. Si le but est de favoriser la perte de poids, les points associés à la digestion et au métabolisme pourraient être ciblés.

Pour les troubles du sommeil, les points réflexes le long du méridien du cœur peuvent être ciblés, car il est souvent associé à l’équilibre émotionnel. En cas de douleur, tout dépend de sa localisation. Si elle est au dos, les points le long du méridien de la vessie, qui suit une voie le long de la colonne vertébrale, sont à privilégier.

Si une personne souffre de troubles digestifs, comme des ballonnements ou des maux d’estomac, les points le long du méridien de l’estomac ou du méridien de la rate sont indiqués. Enfin, pour la fatigue ou le manque d’énergie, il faut cibler les points qui se trouvent le long du méridien du rein, qui est associé à la vitalité et à l’énergie vitale.

Mise en pratique des points réflexes

La théorie est indispensable, mais elle doit être mise en pratique. Pour cela, il faut savoir appliquer une pression douce et continue, ou un mouvement circulaire lent. L’objectif est de réveiller le point sans provoquer d’inconfort. L’effet sur le corps peut être immédiat, ou se manifester après plusieurs séances.

Points réflexes : les erreurs à éviter

Tout le monde ne réagit pas de la même manière à la stimulation. C’est pourquoi il est important d’échanger avec le client, de suivre son retour d’information et d’ajuster la pression ou la technique si nécessaire. Par ailleurs, certaines zones du corps sont plus sensibles que d’autres et nécessitent une manipulation plus douce.