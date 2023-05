Réflexologie plantaire : les mouvements pour stimuler les zones réflexes

La réflexologie vise à stimuler les zones réflexes sur et sous les pieds pour favoriser le bien-être ou l’auto-guérison. Des mouvements spécifiques qui permettent au praticien de personnaliser la séance en fonction des parties du corps à soulager.

La méthode remonte à plusieurs millénaires. Des représentations de massage des pieds ont ainsi été retrouvées sur des fresques égyptiennes réalisées durant l’Antiquité. Les anciennes cultures chinoises et amérindiennes utilisaient aussi des techniques similaires pour soulager la douleur et favoriser la santé.

En quoi consiste-t-elle ? En fait, la réflexologie plantaire s’appuie sur l’idée selon laquelle il existe des zones réflexes sur et sous les pieds qui correspondent à des organes, des glandes et d’autres parties du corps. En les stimulant, il serait donc possible de favoriser l’équilibre et la guérison des zones correspondantes du corps.

Indications et précautions

La réflexologie plantaire est souvent utilisée pour aider à gérer le stress et l’anxiété en favorisant la détente, en améliorant la circulation et en équilibrant l’énergie du corps. Ses adeptes estiment qu’elle peut aussi être bénéfique pour soulager divers problèmes de santé, tels que les troubles digestifs, les déséquilibres hormonaux, les maux de tête, les douleurs musculaires ou les problèmes de sommeil.

On la considère comme une pratique sûre et non invasive, mais elle peut être contre-indiquée en cas d’infections, de blessures ou de problèmes circulatoires du pied, comme la thrombose veineuse profonde ou les varices, et chez les personnes atteintes de maladies cardiaques en raison de certains effets qu’elle peut avoir sur la circulation sanguine et le système nerveux autonome.

Principes et techniques de base

L’objectif est d’encourager le processus naturel d’auto-guérison du corps en stimulant ces points réflexes. Le praticien envoie ainsi des signaux nerveux aux organes et aux systèmes correspondants, améliorant la circulation sanguine et lymphatique, l’élimination des toxines et la libération de tensions musculaires.

Selon la médecine traditionnelle chinoise, la réflexologie plantaire aide aussi à équilibrer le qi (énergie vitale) et la circulation sanguine dans le corps, en travaillant sur les méridiens et les points d’acupuncture. Pour réaliser ces objectifs, il existe plusieurs techniques de base.

Pression statique

Elle consiste à appliquer une pression ferme et constante sur un point réflexe spécifique, généralement avec le pouce ou l’index. Cette technique est utilisée pour stimuler les points réflexes et encourager la circulation de l’énergie.

Pression glissée

La pression glissée vise à appliquer une pression en glissant le pouce ou les doigts le long d’une zone réflexe. Elle est particulièrement utile pour travailler sur de plus grandes zones ou pour stimuler plusieurs points réflexes en même temps.

Pression roulée

Pour effectuer une pression roulée, il faut rouler le pouce ou les doigts sur une zone réflexe, en exerçant une pression constante. Le but est de masser et détendre les tissus sous-jacents, et stimuler les points réflexes.

Quand utiliser des mouvements spécifiques ?

Après avoir utilisé les techniques de base pour détendre le pied et activer les zones réflexes, le praticien peut intégrer des mouvements spécifiques pour travailler plus en profondeur sur les points réflexes correspondant aux organes ou aux systèmes qui nécessitent une attention particulière. Par exemple, si un client souffre de maux de tête ou de problèmes digestifs, des mouvements peuvent cibler les points réflexes liés au système nerveux ou digestif.

Le pouce en pivot

Le pouce est ici sollicité pour exercer une pression sur un point réflexe, en effectuant un mouvement circulaire. Cela permet de masser et de stimuler les points réflexes de manière précise et efficace.

Le pouce en marche

Cette fois, le pouce doit exercer une pression alternée sur les points réflexes, en «marchant» le long des zones du pied, afin de stimuler plusieurs points réflexes de manière séquentielle.

Les doigts en crochet

Cette technique vise à exercer une pression sur les points réflexes en formant un crochet avec les doigts. Elle est particulièrement adaptée pour travailler sur des zones difficiles d’accès ou pour appliquer une pression plus profonde.

D’autres techniques complémentaires peuvent aussi être mobilisées par le praticien, comme des étirements et des mobilisations articulaires, pour améliorer la flexibilité et la mobilité des pieds et des chevilles, ou encore un massage global du pied, au début et à la fin d’une séance, afin de détendre les muscles et les tissus.

Comment se déroule une séance ?

Avant de commencer la séance, le praticien doit examiner attentivement les pieds du client pour repérer d’éventuelles anomalies, tensions ou douleurs, et, bien sûr, déterminer les zones réflexes à travailler en priorité. Il commence par masser l’ensemble du pied pour détendre les muscles et les tissus, et préparer le pied aux techniques de réflexologie plantaire.

En fonction des besoins et des préférences du client, il stimule ensuite les zones réflexes appropriées en utilisant les techniques de pression habituelles et, au besoin, des mouvements spécifiques. Enfin, après avoir travaillé sur les zones réflexes, il termine la séance par un massage global du pied pour favoriser la relaxation.

Le praticien peut donner des conseils personnalisés au client sur la manière de maintenir et d’améliorer leur bien-être entre les séances de réflexologie plantaire. Il est également important d’assurer un suivi des progrès du client et d’ajuster les séances en conséquence.

Pour offrir une expérience de bien-être plus complète et diversifiée, la réflexologie plantaire peut aussi être combinée avec d’autres techniques de massage, telles que le massage suédois, le shiatsu ou le massage thaïlandais, voire le Reiki ou la méditation.