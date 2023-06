Points d’acupuncture faciale : l’art de révéler la beauté naturelle

Les points d’acupuncture faciale ont une longue histoire dans les pratiques médicales chinoises. Ces connaissances ancestrales ont été adaptées et réutilisées dans le domaine de l’esthétique. Aujourd’hui, de nombreux praticiens de la beauté intègrent la stimulation des points réflexes du visage dans leurs soins, pour améliorer la texture et la qualité de la peau, favoriser la relaxation et même atténuer les signes de l’âge.

En esthétique, les méthodes utilisées sont toutefois très différentes de l’acupuncture traditionnelle. Au lieu d’utiliser des aiguilles, une pression douce et précise est appliquée avec les doigts ou des outils spécifiques, notamment les rouleaux de jade ou de quartz rose ou les gua sha.

Les différents points d’acupuncture faciale

La zone médiane

La zone médiane du visage, qui comprend le front, le nez et la zone autour de la bouche, compte plusieurs points d’acupuncture importants. Par exemple, le «troisième œil», ou «yintang», situé entre les sourcils, est un point souvent utilisé pour favoriser la relaxation et soulager le stress.

La pointe du nez, ou «yingxiang», est souvent utilisé pour traiter les problèmes liés au nez et aux sinus, tels que la congestion nasale ou les maux de tête sinusaux. Cependant, dans un contexte esthétique, la stimulation de ce point peut contribuer à améliorer la circulation sanguine dans le visage, ce qui peut aider à favoriser un teint radieux et sain.

Le «philtrum», placé au-dessus de la lèvre supérieure, également appelé «sillon labial» ou «sillon médian de la lèvre supérieure», n’est pas en lui-même un point d’acupuncture. Toutefois, il est situé à proximité de plusieurs points importants en médecine traditionnelle chinoise.

En esthétique, un massage doux de cette zone peut aider à améliorer la circulation sanguine, donnant un aspect plus plein et plus jeune aux lèvres. Il pourrait aussi faciliter la détente des muscles, contribuant ainsi à réduire l’apparence des rides ou des ridules autour de la bouche.

Les tempes

Les tempes abritent aussi des points réflexes importants. Le point «taiyang», par exemple, se trouve à la jonction de la tempe et de l’os du sourcil. Ce point est souvent utilisé pour soulager les maux de tête. En esthétique, sa stimulation peut contribuer à atténuer les rides de la patte d’oie et à favoriser la relaxation, très apprécié lors d’un soin du visage.

Une pression douce et constante sur le point «taiyang» avec les doigts ou un outil de massage facial peut ainsi aider à stimuler la circulation sanguine dans cette zone, à détendre les muscles tendus et à lisser les rides fines et les ridules. Assurez-vous d’appliquer la pression de manière douce et régulière pour éviter tout inconfort.

Les joues

Les joues sont une autre zone du visage qui comprend des points d’acupuncture faciale importants, notamment le point «quan liao», sous les pommettes. En esthétique, il est souvent stimulé pour améliorer la circulation sanguine dans la région, donner un teint plus radieux et raffermir la peau.

La zone du menton

Le menton abrite aussi plusieurs points d’acupuncture, dont le «chengjiang», situé au centre du menton, sous la lèvre inférieure. Traditionnellement, il est utilisé pour harmoniser le flux d’énergie dans tout le corps, mais, en esthétique, sa stimulation peut aider à tonifier la peau et à réduire l’apparence du double menton.

Non seulement ce travail peut favoriser l’élasticité de la peau, par une pression douce et constante avec le doigt ou un outil de massage, mais il peut aussi aider à détendre les muscles de la mâchoire, ce qui est bénéfique pour les personnes qui souffrent de tension dans cette zone.

Autres zones à considérer

Le visage abrite de nombreux autres points réflexes qui peuvent être utilisés dans un soin esthétique. Par exemple, le point «zanzhu», placé à l’intérieur des sourcils, peut être massé pour aider à soulager le stress et favoriser un sentiment de bien-être, ce qui peut favoriser un teint plus radieux, tandis que le point «sizhukong», situé sur les tempes, peut être stimulé pour aider à détendre les muscles du visage et réduire l’apparence des rides.