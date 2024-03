Les Français plutôt heureux, mais leur bien-être mental se dégrade

Face à un environnement de plus en plus anxiogène, les Français ne semblent pas sombrer dans la mélancolie. Ainsi, 71% d’entre eux se disent heureux, selon l’étude de l’institut Ipsos, qui a interrogé les citoyens de trente pays sur leur niveau de satisfaction dans les différents domaines de leur vie.

L’entourage arrive parmi les premiers critères du bonheur, relèvent les sondeurs. En France, 84% de la population est satisfaite de sa relation avec ses enfants, 81% de celle avec leur partenaire et 76% avec leurs amis. Le sentiment d’être aimé ou apprécié joue aussi un rôle important. Et là, les Français ne sont pas les plus mauvais : 72% d’entre-eux déclarent se sentir aimés et 71% appréciés. Quant à leur vie amoureuse et sexuelle, 61% en sont contents mais 34% ne se sentent pas comblés.

Plus de sept Français sur dix (71%) se sentent aussi en sécurité, ce qui contribue à maintenir leur satisfaction générale à un niveau élevé, selon Ipsos, qui note une hausse de 2 points par rapport à 2023. Autre «clé» du bonheur : leur croyance religieuse ou leur vie spirituelle sont jugées satisfaisantes par 69% des Français (+4 points).

Le bien-être recule de 5 points sur un an

Difficile de parler de bonheur sans évoquer la santé et le bien-être. Un domaine où les Français semblent moins en forme qu’auparavant. Si 68% d’entre eux sont satisfaits de leur santé physique, ce chiffre descend à 60% quand il s’agit de leur satisfaction à l’égard des activités sportives. Par ailleurs, 67% des répondants apprécient moins leur physique que l’an passé (-3 points) et 31% n’en sont pas heureux.

Quant à leur bien-être mental, 67% des sondés s’estiment satisfaits, mais cette proportion est en recul de cinq points par rapport à 2023. Une tendance mondiale régulièrement pointée du doigt par différents travaux depuis l’après-Covid, mais l’étude Ipsos va plus loin.

Elle constate, en effet, «une érosion régulière du niveau de bonheur dans le monde», avec une baisse de 6 points sur les 12 dernières années (77% en décembre 2011, date de la première édition de l’étude). Et malgré des scores toujours honnêtes, la France est l’un des pays où cette tendance est la plus marquée, avec une baisse de 13 points en 12 ans (de 84% en décembre 2011 à 71% en janvier 2024), souligne l’étude.

Finances personnelles et climat politique

Les sondeurs pointent les finances personnelles comme l’une des principales sources d’insatisfaction. Effectivement, seulement un peu plus de la moitié des Français (51%) s’en estiment satisfaits, tandis qu’une proportion presque équivalente (47%) manifeste son mécontentement. De plus, le nombre des répondants qui se disent satisfaits de leurs biens matériels passe de 79%, en 2023, à 74%, en 2024.

Par ailleurs, seulement un tiers des Français (30%) se dit satisfait de la situation sociale et politique du pays, autre forte source d’insatisfaction. Paradoxalement, ce fort mécontentement ne se retrouve pas quand il s’agit de la situation économique, jugée satisfaisante par 69% d’entre eux.

Enfin, environ un tiers des Français (29%) ne se sentent pas libres de s’exprimer ou d’agir à leur guise, tandis que 69% se disent satisfaits de leur liberté d’expression et d’action. En ce qui concerne l’accès à l’information et ses moyens de diffusion, 23% des Français le considèrent de manière négative, contre 73% qui expriment leur satisfaction.

Enquête réalisée auprès de 24 269 adultes âgés de 18 ans et plus dans 30 pays par Ipsos via sa plateforme en ligne Global Advisor et, en Inde, sur sa plateforme du 22 décembre 2023 au 5 janvier 2024.

