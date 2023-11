Les 7 tendances voyages pour 2024 selon Booking.com

Les Français ne veulent plus s’évader mais vivre. Plus des trois quarts (76%) des personnes interrogées déclarent qu’elles se sentent «plus vivantes que jamais» quand elles sont en vacances, souligne Booking.com dans son étude «Travel Predictions 2024».

Malheureusement, si les vacances leur fournissent l’occasion d’être enfin eux-mêmes, ce sentiment ne dure que le temps de leur voyage… En effet, 66% des répondants français souhaitent ressembler davantage à la personne qu’ils sont en voyage une fois rentrés chez eux.

«Les voyages ne sont pas seulement un moyen d’échapper au quotidien, mais plutôt un catalyseur de vie meilleure», explique Arjan Dijk, vice-président senior et directeur marketing de Booking.com, cité dans un communiqué. Comment ? Voici les sept grandes tendances mises en avant par l’entreprise néerlandaise.

1# – Se réinventer une vie en vacances

Près d’un tiers des voyageurs français (31%) «réinventent leur vie» quand ils la racontent aux personnes rencontrées en voyage, indique l’étude. Ainsi, plus d’une personne sur deux (55 %) apprécie l’anonymat du voyage et la possibilité de se créer une nouvelle histoire.

Près de la moitié (44%) des sondés ressentent même une «énergie de protagoniste de leur propre vie lors de leurs voyages, où ils deviennent les vedettes de leur propre vie». Et pour cause : quasiment les deux tiers (64%) des voyageurs estiment qu’ils sont la meilleure version d’eux-mêmes en vacances…

2# – En quête… d’eau fraîche !

Réchauffement climatique oblige, un nombre croissant de voyageurs se met en quête de climats plus frais pour se ressourcer et se rafraîchir. Près de la moitié d’entre eux (48%) déclarent que le changement climatique aura une incidence sur la manière dont ils planifient leurs vacances.

Océans, mers, lacs et rivières seront donc particulièrement recherchés en 2024 : les trois quarts des personnes interrogées (75%) reconnaissent que la proximité de l’eau est source de détente immédiate et plus d’un tiers d’entre elles (36%) chercheront des vacances au bord de l’eau en 2024.

3# – Choisir des destinations imprévues

Le voyage surprise, ils adorent. Pour sortir de la routine, les voyageurs français aspirent à l’aventure : 50% vont privilégier des destinations hors des sentiers battus et plus d’un tiers (40%) chercheront à voyager avec des inconnus, prévoit Booking.com.

Le meilleur moyen de lâcher prise ? C’est, en tout cas, leur opinion. La majorité des Français interrogés aimerait n’avoir aucun plan défini avant de partir en voyage en 2024. Quant aux autres, plus prévoyants, ils opteront pour des plans flexibles, «afin de pouvoir adapter leur voyage à leur humeur de l’instant présent».

4# – Faire voyager les papilles

Les amateurs de cuisine, et ils sont nombreux en France, seront plus intéressés par l’apprentissage des origines des plats emblématiques d’une destination qu’ils ne l’étaient auparavant. «Ces gastronomes préfèrent l’authenticité des plats traditionnels aux nouvelles tendance», ajoute Booking.com.

Pour autant, ils ne dédaignent pas les nouvelles technologies. Près de la moitié d’entre eux (37%) aspirent à une expérience culinaire «phygitale immersive améliorée par la réalité virtuelle ou augmentée», avec des éclairages influençant l’ambiance, des parfums assortis et des paysages sonores sensoriels…

5# – À la recherche d’un mode de vie sobre

Pour les stressés et les introspectifs, le voyage offre toujours une façon de «retrouver la vie à laquelle ils aspirent profondément». Le «tourisme du sommeil», par exemple, leur permet de faire un break salutaire : 41% de Français souhaitent des voyages axés uniquement sur un sommeil réparateur, selon l’opérateur néerlandais.

Une autre manière de casser la routine : se tourner vers un mode de vie sobre, «où l’autosuffisance est le maître-mot». La moitié des voyageurs (53%) ont marqué leur intérêt pour ce type de voyage en 2024. Un retour aux sources, qui leur permettra aussi de trouver un meilleur équilibre avec la nature.

6# – Une expérience VIP mais pas trop chère

Avec l’inflation, les voyageurs français comptent désormais chaque centime. Pour autant, certains chercheront aussi à vivre, en 2024, «une expérience aussi luxueuse que possible», même si elle ne dure pas très longtemps. «Ces ‘nantis d’un voyage’ veulent donner l’impression d’être aisés, en dissimulant les sacrifices financiers nécessaires en coulisses», observe Booking.com.

Ainsi, plus de la moitié des Français interrogés (58%) devraient opter pour des destinations où le coût de la vie est moins élevé que celui de leur ville d’origine. Autres astuces : voyager plus près de chez soi, pour ceux qui chercheront des expériences luxueuses à prix réduit (37%), ou souscrire des cartes journalières pour profiter des installations d’un hôtel cinq étoiles, sans pour autant y séjourner (38%).

7# – Conjuguer luxe et développement durable

«Les termes ‘durable’ et ‘élégance’ ne s’opposent plus en 2024», assure Booking.com. Ainsi, près de la moitié des voyageurs (45%) rechercheront des hébergements qui se distinguent par leur innovation en matière de développement durable.

Plus de la moitié (55%) souhaitent même «voir concrètement des initiatives durables» ou encore un «extérieur à l’intérieur», notamment grâce à de nombreux espaces verts et plantes dans les hébergements (64%). Pour cela, ils disposent d’applications de voyage durable.

Ce qu’ils recherchent ? Valoriser leurs efforts au cours de leur déplacement (61%), vivre des expériences authentiques et hors des sentiers battus avec des habitants (45%) ou encore découvrir des endroits reculés (45%).

