Le tourisme de bien-être haut de gamme a le vent en poupe

Ce n’est pas vraiment la démocratisation du bien-être, mais la clientèle, toujours plus nombreuse, demeure particulièrement prisée par les agences spécialisées, rapporte le magazine Capital. En août 2023, une étude de Virtuoso, un réseau mondial d’agences de voyages spécialisées dans les voyages de luxe et expérientiels, indiquait que 94% de ces voyageurs intégraient des soins personnels dans leurs séjours de luxe, 47% dépensant 5 000 à 10 000 dollars par voyage bien-être et 44% entre 10 000 et 25 000 dollars.

Parmi les destinations privilégiées, on trouve le Mexique, les Etats-Unis, l’Europe, la Thaïlande, Bali, les Fidji et l’Islande. Avec, sur place, des programmes de bien-être et des activités artistiques. Le Covid-19 a stimulé cette tendance, estime Pascal Languillon, fondateur de Luxe Wellness Club, une agence spécialisée dans ce type de séjours. Et les agences de voyages se sont adaptées.

Des voyages de bien-être communautaires

Pour satisfaire une clientèle exigeante et fortunée, ces dernières adaptent leurs offres avec des soins innovants et des coachs de renom. La Sha Wellness Clinic, en Espagne, avec ses cliniques au Mexique et aux Émirats Arabes Unis, se positionne sur la médecine préventive, le bien-être et une alimentation «thérapeutique», qui sont «au coeur des préoccupations», assure son vice-président, Alejandro Bataller, cité par le magazine économique.

Les hôtels de luxe, comme le groupe mauricien Sunlife, collaborent avec des coachs comme Julie Ferrez, pour des retraites de yoga, tandis que Six Senses enrichit son offre avec des services de biohacking et la longévité. «Nous constatons également un intérêt croissant pour les voyages de bien-être communautaires. Les festivals et les retraites sont parfaits pour ce type d’expérience», observe Anna Bjurstam, sa vice-présidente.

De son côté, Sunlife a lancé sa «Come Alive Collection» offrant 25 expériences uniques axées sur le bien-être et l’écologie dans ses hôtels, avec un beauty bubble sur la plage, des ateliers de création de parfum et des visites de fermes de coraux. Ces initiatives attirent une nouvelle clientèle tout en fidélisant les habitués.

Une clientèle jeune en quête de changement

La carte locale reste toujours un atout pour ces établissements. Pearl Resorts, à Tahiti, mise sur le taurumi, un massage traditionnel, et des activités autour du monoï. Des hôtels indépendants comme The Sanctuary, en Thaïlande, proposent des retraites détox yoga, attirant une clientèle jeune et en quête de changement.

Certains clients décident même de changer de vie, comme Inga Synoradzka, qui a quitté sa carrière de chanteuse d’opéra pour créer des retraites au Brésil. Ses établissements offrent des retraites de cinq jours, avec du yoga, de l’animal flow (pratique qui s’inspire des mouvements des animaux) et des activités animées par des chamanes.

Enfin, des retraites de luxe sont également en vogue en Afrique du Sud, où des établissements comme Sterrekopje Farm allient bien-être et déconnexion, avec une cuisine saine et des jardins apaisants, devenant des destinations prisées pour les clients. La chambre est à partir de 700 euros la nuit, sans les soins.

