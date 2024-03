La santé intégrative de plus en plus recherchée dans les spas américains

#1 – Une meilleure perception des soins spa

Premier enseignement : publiée chaque année par l’ISPA*, une association qui réunit les professionnels du spa aux Etats-Unis, cette étude, menée sur les clients des établissements adhérents, indique une perception plus affinée des consommateurs américains sur les soins spas, qu’ils considèrent comme essentiels dans la réduction du stress et leur bien-être mental.

#2 – Des clients réguliers qui dépensent plus

Deuxième constatation : les clients réguliers ont tendance à dépenser plus au spa à chaque séance que les clients occasionnels. Les réponses ont aussi montré que les clients appréciaient la clarté sur le montant des pourboires : ils auraient ainsi plus confiance dans les spas qui affichent clairement leur politique de pourboires.

#3 – Une nouvelle génération de clients

La clientèle spa semble rajeunir, avec des difficultés à exprimer leurs choix en matière de soins et à échanger avec les praticiens. Autre signe de ce renouvellement : l’engouement pour la facilité procurée par la réservation en ligne, que 69% des clients plébiscitent, tout comme les rappels par SMS (66% de clients satisfaits), considérés aujourd’hui comme un ajout positif.

#4 – Un engouement pour les forfaits et les abonnements

Presque tous les clients interrogés (96%) ont déclaré avoir pris un abonnement annuel, pour être sûrs d’avoir des résultats.

#5 – La « santé intégrative » a le vent en poupe

Sans grande surprise, le massage reste le soin le plus demandé, mais les spas proposant des soins de santé intégrative, des manucures et des soins visage sont de plus en plus recherchés. Depuis le confinement, la santé intégrative a gagné beaucoup d’adeptes, puisque plus des deux tiers des personnes interrogées ont déclaré que l’avis de leur médecin et la prise de médicaments leur permettrait de décider de leurs futurs soins au spa.

(*) Créée en 1991, l’International Spa Association (ISPA) est une association à but non lucratif, qui regroupe les principaux spas américains et publie chaque année une étude de consommation sur les spas.

