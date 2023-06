La méthode Kneipp : une approche holistique de la santé

La méthode Kneipp est liée à l’histoire de son fondateur. Originaire de Stephansried, en Bavière (Allemagne), Sebastian Kneipp (1821-1897) est devenu un nom incontournable dans le monde de la naturopathie. Ce fils de tisserand, qui aspirait à devenir pasteur, a dû surmonter de nombreuses épreuves, dont une santé précaire. Son combat contre la tuberculose l’a conduit à découvrir l’ouvrage du Dr Johann Siegmund Hahn, «De la force et des effets de l’eau fraîche sur le corps humain», un opuscule daté de 1743.

Cet ouvrage marque une étape importante de sa vie. Après avoir terminé ses études de théologie et pris la charge d’une paroisse, il consacre son énergie à combiner des soins à base d’eau, en mettant en pratique les principes qu’il a expérimentés lui-même. Le succès de sa méthode, qu’il décrit pour la première fois en 1886 dans «Meine Wasserkur» (Ma cure d’eau), attire des milliers de patients venus de toute l’Europe, malgré l’opposition de l’Église.

Les cinq piliers de la méthode Kneipp

Elle s’appuie sur cinq piliers fondamentaux. L’eau, considérée comme une source de vitalité, est utilisée à travers des bains froids stimulants pour la circulation. L’alimentation est naturelle et non transformée, riche en fruits, légumes et céréales. L’exercice physique, de préférence en plein air, est encouragé pour oxygéner le corps et l’esprit.

Les plantes sont employées pour leurs propriétés thérapeutiques sous forme d’huiles essentielles, de tisanes ou de sels de bain. Enfin, l’importance d’une vie harmonieuse, équilibrée entre le corps, l’esprit et l’environnement, est mise en avant pour atteindre une véritable santé globale.

L’hydrothérapie

L’eau, froide de préférence (0 à 18°C), est au cœur de la méthode Kneipp. Cette thérapie hydrologique est censée stimuler le métabolisme et améliorer la circulation sanguine. Le pasteur prônait aussi le «couloir Kneipp», un bassin peu profond où l’on marche dans l’eau froide, favorisant ainsi le renforcement du système immunitaire. La méthode recommande même de marcher pieds nus dans la rosée, l’herbe mouillée ou la neige, pendant 15 à 45 minutes chaque jour.

L’alimentation

Dire adieu aux produits transformés et opter pour une alimentation riche en poisson, légumes, céréales et fruits est une règle d’or. L’importance est mise sur la qualité et la provenance des aliments, ainsi que sur le plaisir de manger. Kneipp recommandait une diète quotidienne avec un petit-déjeuner consistant, un déjeuner moyen et un dîner léger.

L’exercice physique

L’exercice physique, de préférence en plein air, constitue le troisième pilier de la méthode Kneipp. La marche, le cyclisme, le tennis ou le golf sont tous des moyens d’améliorer la circulation, de tonifier les muscles et d’élever l’esprit, en harmonie avec la nature. L’essentiel est de s’oxygéner en faisant travailler son corps.

La phytothérapie

Kneipp avait une grande connaissance des plantes médicinales et les a intégrées dans sa méthode. Il les utilisait sous diverses formes, y compris les sels de bains, les huiles essentielles et les tisanes. Il estimait que, tout comme l’eau, les plantes sont des instruments nécessaires à notre santé.

La vie harmonieuse

Le dernier pilier de la méthode se trouve dans l’harmonisation de l’esprit. Bien avant la popularisation de la trilogie esprit-corps-mental par les pratiques asiatiques, Kneipp considérait que l’esprit devait aussi être cultivé et nourri. Pour lui, la musique, la lecture et l’art contribuaient à une vie équilibrée et harmonieuse.