Fleurs de Bach : des remèdes naturels pour l’équilibre émotionnel

La thérapie par les fleurs de Bach repose sur l’idée que chaque essence doit répondre à un état émotionnel différent. La simplicité est une autre caractéristique de cette approche : les fleurs peuvent être utilisées individuellement ou combinées, afin de pouvoir faire face à une grande variété de problèmes.

Pour les préparer, il existe deux méthodes : la solarisation et l’ébullition. La première consiste à exposer les fleurs à la lumière du soleil pour transférer leur énergie à l’eau, tandis que la seconde consiste à les faire bouillir, un procédé généralement utilisé pour les arbres et arbustes.

Les 38 élixirs floraux et leurs indications

Les 38 fleurs de Bach peuvent être utilisées individuellement ou combinées pour répondre aux besoins spécifiques d’un individu. Par exemple, une personne qui se sent anxieuse pourrait utiliser l’élixir de Mimulus, censé aider à surmonter les peurs précises, tandis qu’une personne qui se sent épuisée pourrait utiliser l’élixir d’Olive, dans le but de restaurer l’énergie.

L’approche personnalisée signifie que le choix des élixirs doit s’appuyer sur les sentiments et les émotions de la personne à un moment donné, plutôt que sur des symptômes physiques ou des diagnostics médicaux. Cette méthode est en accord avec la philosophie du Dr Bach, qui croyait que la guérison devait être centrée sur l’individu, et non sur la maladie.

Utilisation et recommandations des fleurs de Bach

Une fois l’élixir choisi, l’usage courant consiste à prendre 4 gouttes de l’élixir, à répéter 4 fois par jour. Ces gouttes peuvent être consommées directement ou diluées dans un verre d’eau. Une autre option est de diluer 15 gouttes dans une bouteille d’eau, pour être consommées tout au long de la journée.

Dans le cas où plusieurs fleurs de Bach seraient nécessaires, il est possible de mélanger jusqu’à 6 élixirs différents. Il n’y a pas de risque d’effets indésirables. Au pire, l’effet positif attendu n’aura pas lieu. Dans ce cas, il peut être nécessaire de choisir un autre élixir pour mieux répondre à la situation émotionnelle de la personne.

Les 7 familles émotionnelles et leurs remèdes

Les fleurs de Bach sont classées selon leurs effets sur sept types d’émotions différentes : le découragement/désespoir, le manque d’intérêt pour le présent, les peurs/insécurité, l’hypersensibilité, la solitude, les doutes/incertitudes, la préoccupation excessive d’autrui. Chaque Fleur de Bach porte un nom et un numéro, qui lui correspondent. Voici une liste non exhaustive.

Les Fleurs de Bach pour le découragement/désespoir

Mélèze (Larch, N°19). C’est la fleur de la confiance en soi. Elle est recommandée pour les personnes qui manquent de confiance et ont peur de l’échec. Elle est censée aider à développer l’intuition, la prise de décision et l’action.

Etoile de Bethléem (Star of Bethlehem, N°29). Cette fleur est souvent utilisée après un choc émotionnel ou physique, elle vise à apporter paix, tranquillité et consolation.

Châtaignier (Sweet Chestnut, N°30). Utilisée dans les moments très difficiles de la vie, lorsqu’on ressent un désespoir extrême, cette fleur aide à se libérer de ces émotions négatives.

Les Fleurs de Bach pour le manque d’intérêt pour le présent

Marronnier blanc (White Chestnut, N°35). Cette fleur aide à calmer un esprit agité, dominé par des pensées répétitives. Elle encourage la clarté mentale, la tranquillité d’esprit et la concentration.

Olivier (Olive, N°23). Recommandée en cas de surmenage et d’épuisement suite à un effort important, cette fleur favorise la régénération physique et mentale.

Chevrefeuille (Honeysuckle, N°16). Cette fleur est utilisée pour aider à faire face à un deuil difficile ou à des souvenirs du passé trop nostalgiques, elle aide à vivre au présent.

Les Fleurs de Bach pour les peurs et l’insécurité

Mimulus (N°20). Cette fleur est utilisée en cas de peurs précises, elle encourage le courage et la confiance face aux événements difficiles.

Tremble (Aspen, N°2). Recommandée en cas de peurs indéfinies, cette fleur favorise la confiance face à l’inconnu.

Hélianthème (Rock Rose, N°26). En cas de panique aigüe ou de terreur, cette fleur doit donner de la force et du courage en situation de crise.

Les Fleurs de Bach pour l’hypersensibilité

Noyer (Walnut, N°33). Utilisée pour ceux qui ont besoin de protection face aux influences extérieures, cette fleur favorise la libération des liens avec le passé et aide au changement.

Aigremoine (Agrimony, N°1). Cette fleur est recommandée pour ceux qui cachent leur souffrance derrière un masque jovial, elle encourage l’acceptation de soi et l’accès aux vrais sentiments.

Centaurée (Centaury, N°4). Pour ceux qui ont une faiblesse de volonté, cette fleur favorise la force de caractère et la capacité à s’imposer.

Les Fleurs de Bach pour la solitude

Impatience (Impatiens, N°18). Cette fleur est recommandée pour ceux qui sont impatients et pressés, car elle stimule la patience, l’indulgence et la compréhension envers les autres.

Violette d’eau (Water Violet, N°34). Idéale pour ceux qui se sentent seuls et ont tendance à s’isoler, cette fleur favorise les relations sociales et aide à l’ouverture vers les autres.

Bruyère (Heather, N°14). Pour les personnes trop centrées sur elles-mêmes et qui ont du mal à écouter les autres, cette fleur favorise l’écoute et l’intérêt pour autrui.

Les Fleurs de Bach pour la préoccupation excessive d’autrui

Chicorée (Chicory, N°8). Cette fleur aide ceux qui sont possessifs et ont besoin que les autres répondent à leurs attentes. Elle encourage à laisser les autres vivre librement et à être plus détaché.

Verveine (Vervain, N°31). Pour ceux qui sont enthousiastes et ont tendance à vouloir convaincre les autres, cette fleur favorise la modération et la tolérance.

Hêtre (Beech, N°3). Cette fleur est conseillée pour les personnes qui sont critiques et intolérantes envers les autres. Elle favorise la tolérance et l’acceptation des différences.

Les Fleurs de Bach pour l’incertitude

Gentiane (Gentian, N°12). Cette fleur est utilisée pour les personnes qui se découragent facilement. Elle encourage la persévérance, l’optimisme et la foi en soi.

Avoine Sauvage (Wild Oat, N°36). Cette fleur est destinée à ceux qui éprouvent une indécision chronique, ayant du mal à définir et à exprimer leur véritable vocation

Plumbago (Cerato, N°5). Cette fleur est préconisée pour ceux qui doutent de leurs décisions et cherchent constamment l’avis des autres. Elle encourage la confiance en soi et la capacité à suivre son intuition.

Le Rescue, le 39e remède

En 1933, le Dr Bach a conçu un remède spécifique, connu sous le nom de Rescue, pour aider à gérer les situations de stress intense, les chocs émotionnels ou les traumatismes. Ce mélange unique combine cinq fleurs de Bach différentes, chacune ayant une influence spécifique :

Rock Rose : utile pour faire face aux sentiments d’angoisse et de panique qui peuvent survenir lorsqu’on se sent dépassé.

Impatiens : aide à gérer les états de tension et d’irritabilité qui peuvent conduire à des réactions excessives.

Cherry Plum : destinée à ceux qui craignent de perdre le contrôle.

Star of Bethlehem : aide à gérer les effets d’un choc, qu’il soit physique ou émotionnel.

Clematis : favorise l’ancrage dans la réalité pour éviter de fuir dans le rêve ou l’inconscience.

A l’origine, Rescue se présentait sous la même forme que les autres fleurs de Bach, un liquide dans un flacon compte-gouttes. Depuis, il a été adapté en une variété de formats, y compris en spray, en crème, en perles, en pastilles et en chewing-gums. Des versions spécifiques ont même été développées pour répondre à des besoins particuliers, comme les problèmes de sommeil, pour les enfants, et même pour les animaux de compagnie.

Quand et comment utiliser Rescue ?

Selon son concepteur, Rescue peut être un allié précieux dans les moments de confusion mentale, à la suite à un traumatisme, qu’il soit physique ou émotionnel, en contribuant à apaiser l’esprit et à affronter la situation plus sereinement. Il peut aussi être bénéfique dans des situations moins extrêmes mais néanmoins stressantes, comme passer un examen, participer à une réunion de famille ou un entretien d’embauche.