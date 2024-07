Entre barbecues et apéros, comment éviter de prendre 5 kilos cet été ?

Difficile de résister ! Vos clientes ont passé plusieurs semaines à se sculpter un corps parfait pour l’été, mais la liberté des vacances les amène souvent à faire quelques excès. Avec, chaque fois, les mêmes tentations… Jugez plutôt.

Premier dérapage : c’est la grande période des salades et les doses d’huiles sont souvent beaucoup trop importantes. Les repas eux mêmes, souvent riches en pains, gâteaux apéritifs et glaces, manquent souvent de protéines. Quant aux alcools, ils sont souvent très sucrés, comme la sangria, apéro typique de l’été.

Mais l’alimentation n’est pas la seule responsable de la prise de poids estivale. D’autres facteurs interviennent comme le manque de sommeil. Nous avons tous tendance à nous coucher beaucoup plus tard, ne serait-ce qu’à cause de la chaleur et des journées plus longues. Et notre métabolisme se ralentit, notamment par manque de leptine, l’hormone qui permet de réguler le stockage des graisses dans le corps.

Il ne s’agit pas de se mettre au régime pendant les vacances, mais de rester vigilant et de suivre les cinq principes suivants pour éviter de se retrouver lesté(e) de quelques kilos supplémentaires à la rentrée.

#1- Fabriquer du muscle

Le muscle est un formidable brûleur de calories, qui permet de moins subir l’excédent de calories ingurgitées au cours de l’été. Et cela tombe bien : c’est le moment de marcher, de courir, de nager de façon régulière et sans stress. Le secret réside dans la régularité : 30 minutes par jour seront plus profitables qu’une ou deux fois dans la semaine.

#2 – Equilibrer votre assiette

Bonne nouvelle : les grillades au barbecue vous permettent d’équilibrer le trio glucides – lipides – protéines au cours de la journée. Voici un menu-type :

Petit déjeuner

Des protéines (comme des oeufs brouillés) et un peu de lipides ( 1/2 avocat par exemple).

Déjeuner

1/4 d’assiette de protéines animales (viande blanche, poisson, oeufs), 1/4 d’assiette de féculents et 1/2 assiette de légumes.

Goûter

Une collation : yaourt, fromage blanc, fruits frais.

Dîner

1/4 d’assiette de protéines animales (viande blanche, poisson, oeufs), 1/4 d’assiette de féculents et 1/2 assiette de légumes.

#3 – Sélectionner ses alcools

Tous les alcools ne sont pas égaux en terme de calories. Une Desperado apporte 55% de calories de plus qu’une bière blanche classique… Un verre de crémant, 74 calories, un kir, 105 calorie, un pastis, 221 calories et un calvados, 316 calories…

#4 – Se méfier des calories cachées

C’est le moment idéal pour réfléchir à son alimentation et s’intéresser aux calories cachées. Ainsi, au petit déjeuner, il vaut mieux éviter les jus de fruits et les smoothies, le muesli et les céréales, ainsi que le cafés – surtout du type Latte, voire caramel + crème fouettée – qui alourdissent la note calorique.

L’assaisonnement peut faire passer une salade d’un plat sain à un plat qui fait prendre du gras. Exemple : un filet d’huile d’olive (réputée bonne pour la santé) peut rajouter 300 calories à votre plat ! Pour information, huit cuillères d’huile d’olive correspondent à la valeur de 1,4 kg de pommes de terre.

Pour y remédier, prenez l’habitude d’utiliser un spray qui vous permettra de vaporiser l’huile sur les aliments. Vous aurez le même effet, tout en contrôlant l’apport calorique. Et méfiez-vous des faux amis que sont les aliments enrichis en protéines, allégés en matière grasse, allégés en sucre ou zéro sucre…

Tout simplement, parce qu’ils sont addictifs : ils incitent à doubler voire tripler la dose pour avoir le même degré de satiété… De même, les édulcorants comme le sucralose et l’aspartame, qui peuvent provoquer à la fois des troubles intestinaux et une plus grande addiction au sucre !

Pour accompagner l’été, Pierre Bouin et Thomas Routier, les deux fondateurs de Papa in Shape, un programme de remise en forme qui aide les «papas» (mais pas que !) à se sentir bien dans leur corps, ont conçu un petit guide gratuit de recettes estivales faciles à réaliser, allant de l’apéro jusqu’aux desserts. Pour le télécharger, ICI