Drainage lymphatique : conseils, techniques et histoire

Initialement développé par un professeur allemand, Alexandre de Winiwarter, à la fin du 19e siècle, le drainage lymphatique a été par la suite améliorée par le docteur danois Emil Vodder. Ce dernier est souvent cité comme le père de la méthode moderne, présentée pour la première fois en 1936, à Paris.

Aujourd’hui, il existe donc plusieurs orientations : certaines sont plus localisées et ciblées, tandis que d’autres ont une approche plus globale, comme les techniques décongestives de Földi et Casley-Smith, la technique Leduc, du nom d’un kinésithérapeute belge, ou encore, plus récemment, la dynamisation vasculo-tissulaire manuelle (DVTM) de Jacques de Micas.

Drainage lymphatique : ses bienfaits

La lymphe, un fluide corporel qui circule dans notre système lymphatique, joue un rôle primordial dans notre organisme. Composée majoritairement d’eau, elle contient des protéines, des déchets, des toxines et des cellules immunitaires. C’est par son intermédiaire que se fait l’échange d’oxygène, de nutriments et de substances métaboliques entre le sang et les tissus corporels.

Le drainage lymphatique a donc pour but principal d’améliorer la circulation de cette lymphe, optimisant ainsi l’élimination des déchets et toxines, tout en stimulant l’action du système immunitaire. Il contribue à réduire la sensation de lourdeur et d’enflure souvent associée à une mauvaise circulation.

Il peut aussi présenter un intérêt pour la santé de la peau. En aidant à l’élimination des toxines, le drainage lymphatique permet d’améliorer l’aspect de la peau, la rendant plus claire et plus radieuse. Enfin, le doux mouvement de massage a un effet apaisant sur le système nerveux, réduisant le stress et l’anxiété et favorisant un état de détente profonde.

Particularités pour les esthéticiennes

Si les esthéticiennes sont souvent formées aux mêmes techniques que certains professionnels de santé, il est important de rappeler que leur champ d’action se limite au confort, à la relaxation, à la régénération des tissus et au rajeunissement de la peau.

En outre, dans le cadre d’une séance esthétique, le drainage lymphatique sera souvent combiné à d’autres techniques pour maximiser ses bénéfices pour la peau. Auparavant, un soin exfoliant peut être appliqué pour débarrasser la peau des cellules mortes et faciliter l’absorption des produits utilisés pendant le massage.

L’utilisation d’huiles essentielles lors d’un drainage lymphatique peut augmenter les bienfaits de la séance. Certaines huiles, comme le citron ou le pamplemousse, sont connues pour leurs propriétés détoxifiantes et contribuent à améliorer le flux lymphatique.

Des techniques spécifiques de massage anti-cellulite peuvent aussi être utilisées après la séance. Celles-ci peuvent inclure des mouvements de pétrissage, de tapotement et de frottement pour aider à briser les dépôts de graisse sous la peau et réduire l’apparence de la cellulite.

Techniques et manœuvres de drainage lymphatique

Pour réaliser un drainage lymphatique, les esthéticiennes ont recours à des techniques spécifiques, alliant douceur et rythme. Le principe de base consiste à appliquer des pressions légères, suivies de mouvements circulaires pour stimuler le système lymphatique et désengorger les tissus.

Ces gestes, bien qu’apparemment simples, demandent une connaissance précise de l’anatomie, et notamment du réseau lymphatique, pour être efficaces. Il s’agit de diriger la lymphe vers les ganglions lymphatiques, où elle sera filtrée. La technique exige donc une précision et une douceur particulières : une pression trop forte pourrait endommager les vaisseaux lymphatiques et ainsi entraver le processus d’élimination des déchets.

Conseils pour les professionnels du massage

Une bonne communication avec le client peut aider à déterminer les zones à privilégier et les éventuelles zones sensibles à éviter. Par ailleurs, la patience et la persévérance sont de mise : les résultats du drainage lymphatique ne sont généralement visibles qu’après plusieurs séances. Il est donc essentiel de rassurer la cliente sur ce point et de l’encourager à persévérer.

Enfin, le drainage lymphatique manuel, bien qu’il soit généralement considéré comme une thérapie douce et non invasive, possède certaines contre-indications. Il est notamment déconseillé en cas d’infections aiguës, qu’elles soient d’origine bactérienne ou virale, ou de maladie cancéreuse. Les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque congestive doivent aussi faire preuve de prudence, tout comme celles ayant des antécédents de caillots de sang.