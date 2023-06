Palper-rouler : son impact sur la cellulite et l’amincissement

D’origine française (empruntant un peu aussi au massage suédois), le palper-rouler a été développé pour cibler spécifiquement les amas de graisse sous-cutanée, communément appelés «peau d’orange». Il ne faut pas le confondre avec le drainage lymphatique, doux et lent, conçu pour stimuler la circulation de la lymphe dans le corps.

Le palper-rouler, en revanche, est plus intense et cible la cellulite en délogeant les graisses sous-cutanées. Il est donc davantage axé sur l’amincissement et l’élimination de la cellulite. Il est donc important de choisir la technique appropriée selon les besoins spécifiques de chaque individu.

Technique du palper-rouler manuel

Dans sa version manuelle, la technique du palper-rouler manuel consiste à pincer la peau et le tissu sous-cutané entre les doigts et à les faire rouler, créant ainsi un mouvement de vague. Elle agit directement sur l’hypoderme, la dernière couche de la peau où se loge la cellulite.

En mobilisant les tissus, le massage peut aider à déloger les cellules graisseuses et à favoriser leur élimination. Il aide aussi à améliorer la circulation sanguine et lymphatique dans la zone traitée, favorisant ainsi l’élimination des toxines. Il peut être utilisé sur différentes parties du corps, souvent sujettes à la cellulite comme le ventre, les cuisses, les hanches, etc.

Dans sa version mécanique, un appareil est utilisé pour aspirer la peau entre deux rouleaux et réaliser le mouvement de roulement. Ce type de palper-rouler offre l’avantage d’une pression constante et régulière.

Dans les deux cas, il peut entraîner une amélioration de l’aspect de la peau d’orange et une sensation de légèreté grâce à l’amélioration de la circulation. De plus, en stimulant la circulation et en favorisant l’élimination des toxines, le palper-rouler peut contribuer à l’amincissement.

Comment le palper-rouler agit sur la cellulite

La cellulite est une accumulation de cellules adipeuses dans certaines régions du corps (notamment les cuisses, les hanches, le ventre), qui cause une apparence de peau d’orange. Le palper-rouler fonctionne en appliquant une pression mécanique directe et en créant une sorte de vague dans le tissu sous-cutané, qui est où la cellulite est localisée. Cette pression mécanique aide à briser les amas de cellules graisseuses.

Le palper-rouler agit aussi sur la microcirculation de la zone traitée. En exerçant une pression mécanique sur la peau et le tissu sous-cutané, il favorise la circulation sanguine et lymphatique. En effet, une mauvaise circulation peut conduire à une accumulation de toxines, qui à son tour peut contribuer à la formation de la cellulite. En améliorant la circulation, cette méthode aide donc à favoriser l’élimination de ces toxines.

Enfin, le palper-rouler peut stimuler la production de collagène et d’élastine, deux protéines essentielles à la santé et à l’élasticité de la peau. L’augmentation de la production de ces protéines peut aider à raffermir la peau et à réduire l’apparence de la cellulite.

Effets secondaires et contre-indications

Comme toute technique de massage, le palper-rouler peut avoir des effets secondaires, tels que des ecchymoses ou une sensibilité temporaire dans les zones traitées. Ces effets sont généralement bénins et disparaissent en quelques jours.

En revanche, certaines contre-indications doivent être prises en compte. Le palper-rouler n’est pas recommandé pour les personnes souffrant de varices, de problèmes de circulation sanguine, de maladies de la peau ou de cancer. De même, il n’est pas conseillé pendant la grossesse.