Comment TikTok influence le bien-être : les 5 tendances phares du moment

#1 – Les thérapies traditionnelles remises au goût du jour

Le bien-être sur TikTok ou comment faire du neuf avec du vieux, en combinant des traditions locales à la science ou à la technologie ! Les thérapies «anciennes» recueillent près de 5 millions de vues sur le réseau social chinois.

N’allez donc pas chercher plus loin le succès d’ingrédients comme le curcuma, l’ashwagandha (le ginseng indien), ou encore d’accessoires de massage comme le gua sha ou les rouleaux de jade, qui n’étaient connus jusque-là que des amateurs éclairés.

#2 – Les champignons « bons pour la santé »

Autres vedettes bien-être de TikTok : les champignons, pas forcément hallucinogènes… Et ce n’est pas le choix qui manque. Les fans vantent les bienfaits du chaga, riche en antioxydants (93 millions de vues) ou du reishi énergisant (954 millions de vues).

Les champignons font partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise, mais ils semblent aujourd’hui correspondre à une vraie demande du public. D’où l’intérêt des marques cosmétiques, qui en intègrent de plus en plus dans leurs formulations.

#3 – La détox digitale plébiscitée sur… TikTok

Le réseau n’est pas à une contradiction près : le hashtag #digitaldetox comporte environ 50 millions de vues ! De nombreuses personnes viennent y chercher des stratégies personnelles pour venir à bout de leur burn-out, et cela passe par des vacances sans technologie. Une excellente raison pour interdire les portables dans votre établissement.

#4 – La remise en forme se socialise

Besoin de connexion sociale après la pandémie ? La tendance n’est plus à la remise en forme solitaire, comme en 2020. Les salles de sport organisent des rencontres et des groupes de discussion pour que les clients puissent interagir. Les applications de fitness deviennent un moyen de souder un groupe. «Gym friends», par exemple, a attiré ainsi 87 millions de vues sur TikTok. Et cela ne fait que commencer…

#5 – Tenir un journal pour sa santé mentale

La dernière tendance bien-être de TikTok concerne plutôt le développement personnel : tenir un journal aurait des effets bénéfiques sur la santé mentale, à condition d’en faire une activité de pleine conscience. Le thème en tout cas comptabilise 4 milliards de vues uniquement sur le réseau social.

Un phénomène que l’on retrouve aussi sur Amazon avec la vente des cahiers de gratitude ou thématiques, qui guident les lecteurs pendant le processus de pleine conscience. Libre à vous de l’adapter, en demandant à votre cliente de noter sa routine beauté quotidienne et ses effets entre deux rendez-vous…