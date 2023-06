La wolf cut, la coupe qui cartonne sur TikTok !

Selon le site britannique Cosmetify, la wolf cut a accumulé plus de 1,3 million de recherches sur Google en 2022, et son succès ne se limite pas à la plateforme de recherche. Le hashtag #wolfcut sur TikTok a réuni plus de 2,7 milliards de vues, faisant de cette coiffure l’une des tendances les plus virales du moment !

Des stars de la musique telles que Billie Eilish, Doja Cat et Miley Cyrus ont aussi surfé sur cette nouvelle vogue, qui fusionne passé et présent, ce qui a sans aucun doute contribué à son essor rapide. Mais, au fait, qu’est-ce qui rend la coupe loup si spéciale ?

Ce qui distingue la wolf cut des autres coupes

La wolf cut tire son nom de son apparence sauvage et débridée. Son secret ? Elle combine deux styles iconiques : la coupe shag des années 70 et la coupe mulet des années 80… Avec, au final, une coiffure texturée qui encapsule l’esprit rebelle de ces deux décennies.

Elle se caractérise par des couches épaisses et dégradées qui donnent un aspect décoiffé à la coiffure. La partie supérieure est plus courte et plus volumineuse, tandis que les longueurs sont laissées plus longues et effilées, rappelant la structure de la coupe mulet. L’incorporation de la coupe shag se fait par l’ajout de couches volumineuses, qui apportent de la texture et du mouvement.

Comment porter la wolf cut ?

La coupe loup peut être modifiée pour s’adapter à une variété de types et de textures de cheveux. S’ils sont raides, elle peut être portée lisse. En revanche, si les cheveux sont ondulés ou bouclés, les couches peuvent être laissées naturelles pour créer un look plus volumineux et texturé.

Pour donner encore plus de piquant, on peut aussi envisager d’y ajouter de la couleur. La structure de la wolf cut permet d’incorporer facilement une variété de teintes et de reflets. Des mèches peuvent mettre en valeur les couches distinctives de la coupe. On peut aussi opter pour une teinte globale, avec un look plus uniforme.

Billie Eilish, connue pour ses changements de looks, a fait sensation quand elle a dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux platine sur Instagram. Sa version de la wold cut comprenait des couches fortement dégradées et un mélange parfait de longueurs, qui mettait en valeur son visage et son style distinctif.

La version adoptée par la chanteuse Doja Cat mettait l’accent sur les couches supérieures plus courtes, créant un look volumineux et texturé qui correspondait à son image avant-gardiste. Quant à Miley Cyrus, elle a incorporé des longueurs plus courtes et des couches fortement dégradées pour créer un look rebelle, valorisant son côté rock’n’roll.

Jouer sur l’effet de dimension

Certaines personnes peuvent trouver que la wolf cut a l’air plus moderne et plus nette avec une couleur de cheveux uniforme, tandis que d’autres peuvent aimer l’illusion de volume, de mouvement et de texture que des mèches ou des pointes éclaircies peuvent apporter à cette coiffure.

L’effet de dimension et de profondeur peut ainsi rendre une coupe de cheveux plus visuellement intéressante et ajouter du mouvement, surtout avec des couches ou des ondulations. Et cette approche peut être particulièrement efficace avec la wolf cut, qui se caractérise par ses couches déchiquetées et son volume !