La wixie cut, une nouvelle inspiration coiffure

La wixie cut est un mix… Côté pile, la pixie cut, popularisée dans les années 1960 par des icônes de la mode ou du cinéma, telles que Twiggy et Audrey Hepburn. Cette coupe est facilement reconnaissable par sa longueur très courte, souvent pas plus longue que quelques centimètres. Côté face, la wedge cut est une coiffure plus longue et étagée, souvent associée à un look plus féminin et sophistiqué. Elle est caractérisée par sa forme en coin et ses couches définies.

Qu’est-ce que la wixie cut ?

Au final, la wixie cut offre une combinaison des deux, en proposant une coupe de cheveux plus courte à l’arrière, qui s’évase progressivement vers une longueur plus longue à l’avant. Les côtés et l’arrière de la tête sont coupés très courts, comme pour une pixie, tandis que le dessus est laissé plus long, avec des mèches qui encadrent le visage, rappelant une wedge.

Ce qui rend la wixie innovante, c’est qu’elle offre aux coiffeurs une nouvelle façon d’aborder les coiffures courtes, en explorant différentes longueurs et textures dans une seule coupe, avec une variété de looks et de styles. Elle comporte, en effet, un certain nombre de possibilités de personnalisation, en fonction de la forme du visage, du type de cheveux et du style personnel du client.

La wixie cut s’adapte à de nombreux looks

Par exemple, une wixie peut afficher une frange asymétrique longue et émoussée inspirée du bob, tout en conservant une nuque et des côtés courts typiques du pixie. Pour des cheveux lisses, on peut opter pour une wixie lisse et bien coiffée avec un look élégant, tandis que, pour des cheveux ondulés ou bouclés, des mèches texturées et effilées ajoutent du volume et du mouvement, reflétant le côté dynamique de cette coupe.

Bref, la wixie cut offre une option intéressante pour des clientes qui cherchent à adopter une coiffure plus courte, mais qui ne sont pas prêtes à faire le grand saut vers une pixie totale. Cela tombe bien : ce style offre une grande marge de manœuvre pour la créativité et l’innovation stylistique.