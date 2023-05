Comment se déroule une séance d’acupuncture

Une séance d’acupuncture peut durer entre 30 et 60 minutes, tout dépend de la complexité de la situation, que permet d’évaluer un diagnostic très codifié. Voici ses principales étapes.

Le diagnostic

La première étape consiste en une évaluation complète. Le praticien procède alors à un examen classique : il interroge le patient sur ses antécédents médicaux, son mode de vie, ses habitudes alimentaires, ses symptômes et ses douleurs. Il observe aussi le teint, le pouls, la langue et d’autres signes physiques pour identifier les déséquilibres dans le corps.

En fait, les acupuncteurs font appel à une méthode bien codifiée en médecine traditionnelle chinoise, les «quatre temps du diagnostic». Elle permet d’identifier les déséquilibres et de déterminer le meilleur traitement pour aider à rétablir l’harmonie et l’équilibre :

L’observation : le praticien observe le patient dans son ensemble, y compris son teint, son regard, sa posture, son langage corporel et la condition de sa peau ;

L’écoute/interrogatoire : le praticien interroge le patient sur ses antécédents médicaux, ses symptômes actuels, son mode de vie, son alimentation et son environnement ;

L’olfaction/olfactométrie : le praticien peut aussi utiliser son odorat pour évaluer l’état de santé du patient, en se concentrant sur les odeurs de la peau, de la bouche et de l’haleine ;

Le toucher/palpation : le praticien effectue une palpation douce pour évaluer la qualité du pouls (en médecine chinoise, il y en a douze), de la peau, des muscles et des tissus sous-cutanés.

Le traitement

Le praticien décide ensuite des points à traiter en fonction du diagnostic énergétique, de l’horaire de la séance et de la saison. Les points d’acupuncture sont situés le long des méridiens, des canaux invisibles qui parcourent le corps et qui sont associés à différents organes et fonctions corporelles. L’acupuncteur sélectionne généralement entre 1 et 15 points, qu’il traitera au cours d’une même séance.

Les aiguilles sont insérées pendant 20 à 40 minutes, pendant lesquelles le patient peut se détendre et se reposer. Le praticien les fait alors tourner entre le pouce et l’index, soit en les enfonçant, soit en les retirant. Il peut aussi appliquer d’autres techniques d’acupuncture, telles que les moxas, les ventouses ou la digitopuncture, en fonction des besoins du patient.