Bien-être en entreprise : une nouvelle stratégie pour retenir les talents 

Il y a encore dix ans, on se posait la question : le bien-être a-t-il une réelle utilité dans les entreprises ? Visiblement, le débat est désormais tranché. Dans les trois prochaines années, 51% des entreprises françaises envisagent de placer le bien-être au cœur de leur stratégie RH, afin de répondre aux défis de la guerre des talents (63%) et aux problématiques d’inclusion, de diversité et d’équité (48%), indiquent les résultats de cette étude réalisée auprès de 3 610 organisations dans 82 pays, dont 147 entreprises en France représentant 1 million de salariés.

Les salariés adorent les sociétés qui les bichonnent. Ils en font même un critère de sélection. Du coup, les entreprises misent sur leur stratégie de bien-être pour attirer et fidéliser les talents (81%), améliorer l’expérience salariés (72%) et accroître la productivité (67%).

Certes, des efforts restent à faire… Tandis que 43% des employés font face à des problèmes liés à leur bien-être émotionnel, physique (42%) ou financier (38%), 57% expriment leur insatisfaction vis-à-vis des initiatives de leur employeur dans ces domaines. Seuls 12% recommanderaient ces initiatives à leur entourage.

De leur côté, un tiers (33%) des employeurs ont déjà défini une feuille de route pluriannuelle pour appliquer leurs priorités en termes de bien-être. Effet de mode ? Pas vraiment, car, en cas de ralentissement économique, 57% des entreprises maintiendraient leurs investissements dans ce domaine.

Privilégier la « sécurité psychologique »

Reste à définir les priorités. Alors qu’ils positionnent le bien-être physique et émotionnel (55%) en tête de leurs préoccupations, les salariés plébiscitent, pour leur part, le bien-être financier (58%) et l’expérience collaborateur (45%). Dans ces conditions, comment s’adaptent les entreprises ?

Selon l’étude, les actions principales pour promouvoir le bien-être physique incluent l’adoption de politiques spécifiques pour réduire la propagation de maladies transmissibles (68%), la mise à disposition d’installations dédiées à la pratique de l’activité physique (62 %) et le déploiement de mesures pour améliorer l’expérience des salariés en situation de handicap (59 %).

En ce qui concerne le bien-être émotionnel, les entreprises ont intégré la sécurité psychologique au sein de la culture de l’organisation (75%) et déployé un programme d’aide aux salariés (41 %). À cela s’ajoutent des mesures pour améliorer l’expérience salariés : la formation, pour favoriser la montée en compétences (78%), la sécurité sur le lieu de travail (72%), la proposition de modalités de travail flexibles (69%) et la mise en œuvre d’initiatives d’inclusion, de diversité et d’équité (69%).