Techniques barbiers : harmoniser cheveux, barbe et moustache

L’harmonie entre cheveux, barbe et moustache peut apporter un équilibre visuel idéal, mais ce n’est pas toujours simple à réaliser. Voici quelques techniques de barbier pour y parvenir.

Techniques pour cheveux rasés

Pour un client aux cheveux rasés, la première chose à observer, pour un barbier, est la forme de son visage, afin de trouver le style de barbe et de moustache qui sera le plus flatteur. Pour un visage rond, une barbe plus longue sur le menton peut aider à allonger le visage, tandis qu’une barbe courte sur les côtés va minimiser la largeur. Avec un visage carré, une barbe pleine sur le menton adoucira les traits anguleux.

Si le visage est allongé, une barbe fournie sur les côtés l’élargira visuellement, alors que si elle est plus courte sur le menton, elle en minimisera la longueur. Pour une moustache, le principe est similaire. Une moustache plus pleine va équilibrer un visage plus long, alors qu’une moustache plus fine ou plus délicate peut être préférable pour un visage plus rond.

Autre point à considérer : le taux de croissance de la barbe et de la moustache. Certains hommes peuvent avoir une barbe qui pousse plus rapidement ou plus densément que leur moustache, ou vice versa. Cela peut nécessiter un entretien différent pour chaque partie si l’on veut maintenir l’équilibre.

Enfin, harmoniser ne signifie pas nécessairement que la barbe et la moustache doivent être de la même longueur ou du même style. Parfois, un contraste bien choisi peut créer un look unique et attrayant. Par exemple, une moustache bien entretenue avec une barbe plus rustique peut créer un look intéressant qui met en valeur les deux formes.

Techniques pour cheveux courts

Les cheveux courts offrent une toile de fond idéale pour mettre en valeur la barbe et la moustache. Si la coupe est très structurée et nette, une barbe et une moustache bien taillées peuvent compléter ce look. En revanche, une pilosité légèrement plus ébouriffée sera préférée pour accompagner une coupe plus décontractée et texturée.

Un point technique à surveiller pour le barbier : avec des cheveux courts, la barbe et la moustache peuvent devenir plus proéminentes. Pour éviter qu’elles ne dominent le visage, il peut être préférable de les garder plus courtes et plus soignées. Mais ce n’est pas une règle absolue… En effet, dans certains cas, une barbe plus longue peut être équilibrée avec des cheveux courts, à condition qu’elle soit bien entretenue et qu’elle convienne à la forme du visage.

Techniques pour cheveux longs

Les cheveux longs ajoutent du volume et peuvent parfois dominer le visage. Pour éviter de surcharger le visage, la barbe ne doit pas être trop imposante. Plus courte et bien entretenue, elle peut donner de la structure sans submerger le visage.

Avec des cheveux plus lisses et plus droits, une barbe et une moustache bien taillées apportent une texture et un contraste intéressants. Si elle accompagne des cheveux plus ondulés ou bouclés, le barbier peut opter pour une barbe légèrement plus longue et plus douce pour compléter ce look.

Si les cheveux sont portés lâches, une barbe plus courte peut aider à définir le visage. Avec des cheveux attachés, dans un chignon ou un catogan, une barbe plus pleine peut équilibrer l’apparence en ajoutant de la structure à la partie inférieure du visage.

Techniques pour cheveux clairs

Une barbe ou une moustache claire peut donner l’impression que la pilosité est moins dense qu’elle ne l’est réellement. Dans ce cas, il peut être utile de les garder plus courtes et plus soignées…

Il peut aussi y avoir moins de contraste entre les cheveux, la barbe et la moustache. Il faut alors en créer avec la forme et le style. La technique est simple : si les cheveux sont lisses et bien coiffés, par exemple, une barbe légèrement plus ébouriffée peut ajouter du contraste et de la texture.

Pour ceux qui ont une barbe plus clairsemée, un look plus discret peut être préférable. Une barbe de quelques jours ou une barbe très courte et bien taillée peut ajouter une légère définition au visage sans être trop imposante. Une moustache plus fine ou qui suit la forme naturelle de la lèvre supérieure peut compléter ce look sans dominer le visage.

Enfin, les hommes aux cheveux roux ont souvent une barbe plus dense et plus foncée que leurs cheveux. Pour créer un contraste, une barbe pleine peut ajouter de la structure à un visage plus rond, tandis qu’une barbe plus courte et bien taillée peut offrir une apparence plus raffinée.

Techniques pour cheveux foncés

Avec des cheveux foncés, voire noirs, la barbe et la moustache peuvent facilement devenir des éléments dominants du visage. Ils sont souvent plus visibles, ce qui peut aussi contribuer à mettre en valeur les traits distinctifs du visage.

Pour un homme avec un visage rond, la densité et la couleur plus sombre de la barbe peuvent apporter du contraste et ajouter de la structure au visage. La barbe pleine peut aider à définir la mâchoire et donner l’impression d’un visage plus allongé et plus fin. Elle peut être taillée de façon à accentuer les pommettes pour un look plus sophistiqué, ou gardée à une longueur moyenne pour un look plus décontracté.

À l’opposé, pour un homme avec un visage plus allongé et des cheveux foncés, une barbe plus courte et bien taillée pourrait être plus appropriée. La densité de la barbe ajoute toujours de la structure, mais une barbe plus courte évite d’ajouter de la longueur supplémentaire au visage. Cette barbe peut être taillée soigneusement le long de la ligne de la mâchoire, mettant en valeur les traits du visage sans les dominer.

Quant à la moustache, chez les hommes aux cheveux foncés, elle est souvent bien définie et un barbier peut l’utiliser pour ajouter une touche d’élégance ou de caractère. Associée à une barbe courte, elle peut donner un look très raffiné. Plus audacieux : une moustache plus épaisse ou à la «handlebar»…

Techniques pour cheveux bouclés

Les cheveux bouclés ont une texture et un volume naturels qui peuvent ajouter beaucoup de caractère à un look. Par exemple, une barbe très fournie peut sembler déséquilibrée avec des cheveux bouclés très volumineux. Dans ce cas, une barbe plus courte et bien entretenue peut aider à équilibrer l’ensemble.

Les hommes aux cheveux bouclés ont souvent une barbe plus dense. Pour un homme avec un visage plus rond, la densité de la barbe peut aider à allonger le visage et à définir la mâchoire, créant ainsi une structure qui peut équilibrer la rondeur du visage. Cette barbe peut être gardée à une longueur moyenne pour un look décontracté, ou bien taillée plus près du visage pour un look plus sophistiqué.

Inversement, pour un homme avec un visage plus long et des cheveux bouclés, une barbe plus courte et bien taillée peut être plus appropriée. La densité de la barbe peut encore être utilisée pour ajouter de la structure au visage. Une barbe plus courte peut aider à équilibrer un visage plus long en évitant d’ajouter de la longueur supplémentaire.

En ce qui concerne la moustache, une moustache pleine peut être un excellent complément à des cheveux bouclés. Avec une barbe plus dense, une moustache plus pleine peut aider à équilibrer le visage et à ajouter une touche de sophistication ! À bon entendeur…