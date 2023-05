Quelle barbe pour quelle forme de visage ?

Entre le petit bouc, le collier bien ajusté, la barbe épaisse ou la moustache élégante, les options sont nombreuses. Mais pour satisfaire vos clients en quête d’un style impeccable, vous devrez aussi tenir compte de la forme de leur visage.

Barbe et visage carré

Le visage carré est caractérisé par un volume et une structure plus importante, notamment au niveau de la mâchoire et du front. Afin de l’adoucir et de mettre en valeur le visage, il est nécessaire de le «remplir» à l’intérieur. Une moustache bien taillée peut adoucir un visage trop carré, tandis qu’un petit bouc soigneusement taillé ajoutera une touche de finesse.

D’autres options incluent une barbe courte et bien taillée sur les côtés, pour adoucir les angles du visage, voire une barbe plus longue sur les côtés, mais coupée à ras près de la bouche et du menton. Cette approche peut ajouter de la dimension au visage sans accentuer sa forme carrée. Il est aussi possible d’opter pour un collier, qui ajoutera de la longueur au menton et atténuera l’aspect carré du visage.

Styles recommandés

La moustache, le petit bouc taillé à ras, la barbe courte et bien taillée sur les côtés. Éviter les barbes trop volumineuses sur les côtés, ainsi que les moustaches épaisses et imposantes.

Barbe et visage allongé

Pour les personnes ayant un visage allongé, il peut être judicieux de remplir les joues avec de la barbe, afin d’ajouter de la largeur et de rééquilibrer les proportions du visage. Une barbe étoffée sur les maxillaires, mais coupée à ras au niveau du menton, est un bon choix. La barbe longue, qui aurait pour effet de rallonger davantage le visage, est à proscrire.

Autre possibilité : privilégier des pattes ou des favoris fournis. Les pattes sont plus courtes et moins épaisses que les favoris et descendent jusqu’à la hauteur des lobes d’oreille. Les pattes et les favoris peuvent ajouter de la largeur au visage et atténuer l’aspect allongé. Dans chaque situation, il est important de supprimer tout poil situé sous la pomme d’Adam et à l’angle des mâchoires, en particulier si les poils sont de couleur brune.

Styles recommandés

La barbe étoffée sur les maxillaires, coupée à ras au niveau du menton, les pattes ou favoris fournis. Éviter la barbe longue.

Barbe et visage ovale

Le visage ovale est considéré comme la forme idéale en raison de son équilibre naturel entre la largeur et la longueur. Cependant, il est nécessaire de rééquilibrer le bas en comblant les zones creuses, comme le bas des maxillaires, sans allonger davantage le visage. La barbe et le collier sont particulièrement adaptés à cette forme, tout comme une barbe bien taillée qui suit les contours naturels du visage.

Styles recommandés

La barbe et le collier bien ajustés. Étoffer les zones creuses, comme le contrebas des maxillaires, sans allonger davantage le visage. Éviter un bouc trop allongé pour obtenir un résultat harmonieux.

Barbe et visage rond

Mieux vaut ici ne pas laisser le visage totalement dépourvu de pilosité, car cela mettrait en évidence les zones plus arrondies, quitte à privilégier un poil court au niveau des joues pour réduire le volume. L’objectif est d’allonger le visage vers le bas, par exemple avec une barbiche, un bouc ou une barbe longue une barbe longue, soigneusement entretenue sur les contours.

Les moustaches, quant à elles, mettent en évidence l’aspect rond du visage et devraient donc être évitées. Suggestion : il peut être intéressant d’expérimenter des styles de barbe asymétriques ou avec des lignes nettes, pour créer des angles et des contours qui affinent le visage.

Styles recommandés

Le poil court au niveau des joues, la barbiche, bouc ou barbe longue (mais bien taillée sur les bordures). Éviter les moustaches qui mettent en évidence l’aspect rond du visage

Barbe et visage en forme de cœur

Il présente un front plus large et un menton plus étroit. Pour équilibrer ces proportions, il est donc préférable de privilégier une barbe plus épaisse au niveau du menton et plus courte sur les côtés. Cela permettra de donner l’illusion d’un visage plus large et plus équilibré.

Styles recommandés

La barbe en ancre, le bouc et le collier. Éviter les barbes trop fournies ou volumineuses sur les joues.

Barbe et visage en forme de diamant

Ce type de visage se distingue par des pommettes saillantes et un front et un menton étroits. Ici, il est important de créer de la largeur au niveau du menton et du front. Une barbe épaisse et bien taillée sur les côtés et au niveau du menton peut aider à équilibrer les proportions du visage.

Styles recommandés

La barbe courte et le collier. Éviter les styles de barbe trop courts et taillés sur les côtés. Ne pas choisir non plus des styles de moustache trop épaisse ou large, car cela mettrait en évidence la forme étroite du menton et du front.