Le véganisme : plus qu’un régime un mode de vie

L’origine du terme «vegan», formé à partir du mot «vegetarian» remonte à 1944, quand Donald Watson co-fonde la Vegan Society, au Royaume-Uni. Plus qu’une nouvelle façon de se nourrir, il proposait un véritable changement de perspective, plaçant le respect de la vie animale au cœur de ses préoccupations.

Le véganisme se distingue ainsi du végétalisme, car si les deux excluent la consommation de produits animaux dans l’alimentation, le premier va plus loin en rejetant l’exploitation animale sous toutes ses formes. Et ce parti pris concerne non seulement l’alimentation, mais aussi l’habillement, les cosmétiques ou le divertissement (refus des zoos, cirques avec animaux, etc.). Bref, tout produit ou pratique impliquant la souffrance animale.

Les principes du véganisme s’appuient sur une éthique de respect des animaux, considérés comme des êtres sensibles ayant droit à la vie et à la liberté, avec des implications environnementales importantes, la production animale étant une source majeure de gaz à effet de serre, de déforestation et de pollution de l’eau.

Enfin, le véganisme peut aussi être motivé par des considérations de santé, en raison de la richesse en nutriments et de l’absence de cholestérol des aliments végétaux.

Le véganisme dans l’alimentation

L’alimentation végane exclut tous les produits d’origine animale : viande, poisson, produits laitiers, œufs, miel, et même certains additifs alimentaires. Elle privilégie les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les noix et les graines. Mais, contrairement une idée-reçue, être végane ne signifie pas nécessairement manger sainement : chips, sodas et bonbons peuvent être végans.

L’idéal est d’adopter une alimentation équilibrée, riche en nutriments. Toutefois, dans le contexte d’un régime végan, cela peut être un peu plus délicat, car certaines sources courantes de nutriments dans un régime omnivore sont exclues. Par conséquent, les personnes qui suivent un régime végan doivent veiller à les obtenir à partir de sources végétales.

Les protéines peuvent être obtenues à partir de légumineuses, de noix et de graines, de tofu, de tempeh et de seitan. Les fruits, les légumes, les grains entiers et les légumineuses fournissent les glucides. Quant aux lipides, on les trouve dans les noix, de graines, d’huiles végétales, d’avocats et d’olives. Les vitamines et les minéraux, enfin, peuvent être apportés par un large éventail de fruits, légumes, grains entiers et légumineuses.

Bon à savoir : certains nutriments, comme la vitamine B12, ne se trouvent pas naturellement dans les aliments végétaux et doivent donc être trouvés à partir de suppléments ou d’aliments enrichis. L’eau, bien sûr, est obtenue en buvant régulièrement tout au long de la journée, mais aussi à partir de certains aliments comme les fruits et les légumes.

Apprendre à cuisiner autrement

Dans tous les cas, il est nécessaire de manger une grande variété d’aliments et opter pour des combinaisons qui peuvent aider à améliorer l’absorption de certains nutriments. Par exemple, combiner des sources de fer non-hémique (comme les légumineuses ou les céréales complètes) avec une source de vitamine C (comme les agrumes ou les poivrons) peut aider à améliorer l’absorption du fer.

Le véganisme nécessite donc d’apprendre à cuisiner différemment, en découvrant de nouveaux ingrédients et en adaptant ses recettes favorites. Exemple : le tofu peut remplacer la viande, le lait végétal peut remplacer le lait de vache, et il existe même des substituts pour les œufs en pâtisserie.

Le véganisme dans la vie quotidienne

Au-delà de l’alimentation, le véganisme se manifeste dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. L’habillement, par exemple, est un domaine où il a une influence significative. Les végans évitent les vêtements et les chaussures fabriqués à partir de produits animaux tels que le cuir, la fourrure, la soie et la laine. Aujourd’hui, on peut trouver de nombreuses alternatives véganes à ces matières, comme le cuir synthétique ou les tissus à base de fibres végétales.

Dans le domaine des cosmétiques, de nombreux produits contiennent des ingrédients d’origine animale ou sont testés sur les animaux. Les végans choisissent donc des produits sans ingrédients animaux et non testés sur les animaux, une information généralement indiquée sur les emballages.

Le véganisme s’applique aussi aux loisirs. Ses adeptes évitent les activités qui impliquent l’exploitation des animaux, comme les zoos, les cirques avec animaux ou les sports équestres. Certains végans prennent en compte les droits des animaux dans leur travail, en évitant les métiers qui impliquent l’exploitation animale, ou en utilisant leur profession pour promouvoir le véganisme.

Les défis du véganisme

Adopter un mode de vie végane offre des opportunités d’explorer de nouvelles façons de vivre, de manger et de consommer, dans une perspective de respect et de compassion pour tous les êtres vivants. Mais cela peut aussi représenter un défi, notamment quand il s’agit de trouver des alternatives aux produits d’origine animale dans l’alimentation ou les produits de consommation courante.

Par ailleurs, le véganisme peut parfois être mal compris ou mal accepté par l’entourage. Les végans peuvent faire face à des critiques ou des moqueries, et il peut être difficile de trouver des options véganes dans les restaurants ou lors de repas en société.

Enfin, comme les végétaliens, il est aussi important pour les végans de veiller à leur équilibre nutritionnel, notamment en ce qui concerne les apports en vitamine B12, en oméga-3, en fer et en protéines, qui sont souvent moins présents dans une alimentation végane.