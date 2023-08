Massage professionnel : comment gérer la fin d’un soin

La maîtrise de la technique et l’art du toucher ne sont que la moitié de l’histoire lorsqu’il s’agit de la gestion d’un massage professionnel. Mais qu’en est-il une fois que la séance de massage est terminée? La véritable clé pour garantir le retour de vos clients réside dans ces quelques étapes simples que vous pouvez leur enseigner, leur permettant ainsi de prolonger l’expérience de bien-être bien au-delà de la séance de massage.

Règle 1. Laissez sortir vos émotions

Si vous ne l’avez pas fait durant le massage, laissez vos émotions s’exprimer, quelles qu’elles soient. Donnez-vous l’autorisation de laisser s’échapper ce qui vous pèse. Car, comme le dit si bien la psychothérapeute Myriam Brousse, «tout ce qui ne s’exprime pas s’imprime». Et j’ajouterais : tout ce qu’on réprime déprime.

Il arrive qu’un massage provoque une remontée d’émotions ; tous les masseurs sont un jour confrontés à ce processus. Tristesse, colère, peur, joie : prenez-en conscience sans crainte, sans honte. Peu importe la raison ; accueillez avec gratitude et réjouissez-vous de cette délivrance. Eventuellement, partagez avec votre praticien.

Règle 2. Attendez 5 minutes pour vous relever

Lorsque le soin est terminé, surtout ne vous relevez pas tout de suite : prenez bien votre temps. Restez encore allongé pendant environ cinq minutes à profiter de la détente. Puis, commencez par remuer les doigts et les orteils un à un pour sortir petit à petit de l’état léthargique. Étirez-vous progressivement, ouvrez les yeux tout doucement.

Tournez-vous sur le côté pendant quelques secondes. Venez ensuite en position assise. Et enfin, mettez-vous lentement en position debout en relevant la tête en dernier. En suivant ce conseil, vous éviterez le vertige et ses étoiles, voire une perte de connaissance.

Règle 3. Buvez un verre d’eau

Pensez à boire un verre d’eau, de préférence tiède ou à température. Le massage extirpe les toxines des tissus : muscles, organes, peau… Une bonne hydratation dès la fin du soin aidera votre organisme à éliminer plus rapidement les toxines mobilisées par le soin ; la fonction de drainage sera stimulée.

De cette façon, vous avez plus de chances d’éviter le petit coup de fatigue qui peut survenir après votre moment de détente. Et le regain d’énergie qu’offre généralement un massage surviendra bien plus vite. En sortant de votre centre de bien-être, vous serez parfaitement revitalisé.

Règle 4. Évitez la douche

Évitez de prendre une douche dans l’heure qui suit le soin. Le massage favorise une meilleure circulation énergétique. En vous douchant immédiatement, vous risquez d’entraver cet élan. Sachez aussi que certaines huiles essentielles, comme la lavande, peuvent mettre plus d’une heure à traverser la barrière cutanée.

La vitesse de pénétration peut varier en fonction de l’hydratation de votre peau, de la température ambiante et de l’huile végétale utilisée. Une douche annulerait donc certains des bienfaits de votre massage. Si la sensation de gras vous déplaît, essuyez-vous sommairement avec une serviette.

Règle 5. Profitez de la salle de repos

Avant de repartir, installez-vous dans la salle de repos si l’établissement en dispose. Ne rallumez pas tout de suite votre téléphone. Parlez le moins possible. Et gardez-vous de lire un magazine. Profitez plutôt de votre légèreté, de l’insouciance. Appréciez cette sensation de détente qui vous envahit. Ne pensez à rien d’autre qu’au bonheur d’être bien.

Et n’hésitez pas à fermer les yeux pour vivre plus intensément ce moment d’exception, cet instant de ressourcement. Cette pause agit comme une sauvegarde logicielle : «Enregistrer avant de quitter ?», cliquez des dix doigts sur : «Oui !»… et confirmez !

Règle 6. Reprenez rendez-vous

L’un des meilleurs moyens d’améliorer son bien-être, c’est… de reprendre rendez-vous (c’est ma règle préférée). Faites-le avant de quitter définitivement les lieux. Pas de procrastination, appliquez le salvateur «do-it-now». Profitez d’être sur place ou il pourrait très bien se passer six mois avant que vous ne repreniez contact.

À quelle fréquence peut-on se faire masser ? Tous les jours, si vous en avez le temps et les moyens. Sinon, un rythme hebdomadaire est une bonne mesure. Veillez à ne pas laisser filer un mois sans recevoir un soin. Au besoin, demandez l’aide de votre masseur pour déterminer la nature de votre prochain massage.

Règle 7. Cantonnez-vous à une activité calme

En sortant d’un massage, il est recommandé de se livrer à des activités paisibles. Evitez de retourner à votre travail où règne souvent l’urgence. Fuyez les fâcheux. Déprogrammez la chasse aux soldes. Si vous êtes venu à moto, en scooter ou à vélo, prenez bien votre temps avant de reprendre la route car vous aurez besoin de toute votre concentration.

Bref, gardez-vous du stress. Privilégiez plutôt un repas entre amis, une visite au musée, une balade en forêt. Choisissez des activités qui vous maintiennent dans une sensation de détente et partagez votre bien-être avec les autres.

