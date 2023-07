Thérapie par la polarité : une voie vers l’équilibre énergétique

L’histoire de la thérapie par la polarité remonte à 1945, lorsqu’elle a été développée par le Dr Randolph Stone (1890-1981), un praticien aux multiples facettes qui a travaillé comme naturopathe, ostéopathe et chiropraticien. Tout en exerçant ces professions aux États-Unis, il s’est également intéressé aux méthodes de soins des médecines traditionnelles asiatiques, notamment l’acupuncture et l’Ayurveda.

Au fil de sa vie, le Dr Stone s’est intéressé au phénomène de l’énergie à des fins thérapeutiques. S’appuyant sur une variété de pratiques occidentales et orientales, allant de la chiropraxie et de l’ostéopathie à la médecine traditionnelle chinoise, l’Ayurveda et la médecine traditionnelle égyptienne, il a mis au point la thérapie par la polarité. Entre 1947 et 1954, Stone a publié sept ouvrages exposant les aspects théoriques et pratiques de ses découvertes.

«La santé n’est pas seulement une question de corps. C’est l’expression naturelle du corps, de l’esprit et de l’âme lorsqu’ils sont en rythme avec la vie unique. La véritable santé est l’harmonie de la vie en nous, consistant en paix d’esprit, bonheur et bien-être. Ce n’est pas seulement une question de condition physique, mais plutôt le résultat de l’expression libre de l’âme à travers l’esprit et le corps de l’individu», expliquait le médecin, rapporte l’American Polarity Therapy Association (APTA).

Qu’est-ce que la « polarité » ?

La polarité renvoie aux concepts d’énergie positive et négative, ou d’énergie masculine et féminine, qui sont fondamentaux dans plusieurs traditions médicales anciennes, y compris la médecine chinoise traditionnelle et l’Ayurveda. Ces énergies opposées sont pensées pour interagir et s’équilibrer dans le corps humain.

Dans la thérapie par la polarité, le thérapeute travaille pour équilibrer ces énergies en utilisant diverses techniques, y compris le toucher doux, les étirements et les exercices de respiration. L’idée est que, quand ces énergies sont en équilibre, le corps peut fonctionner de manière optimale, ce qui favorise la santé et le bien-être.

Cette approche correspond aussi à la conception de l’énergie que l’on retrouve dans d’autres formes de médecine alternative, qui affirment que l’énergie vitale, ou «prana» en Ayurveda, ou «qi» en médecine chinoise, circule dans le corps le long de certaines voies, et que la maladie peut survenir lorsque cette énergie est bloquée ou déséquilibrée. En ce sens, la polarité fait référence à l’équilibre de ces forces d’énergie dans le corps.

Déroulement d’une séance

Une séance commence par une discussion entre le thérapeute et le client pour comprendre ses problèmes de santé et ses préoccupations. Ensuite, le client s’allonge sur une table de massage, habillé confortablement (il n’est pas nécessaire de se dévêtir).

Le thérapeute utilise alors une variété de techniques, y compris le toucher léger, le massage profond, l’étirement et les exercices de respiration, pour détecter et libérer l’énergie bloquée dans le corps. La séance se termine par une période de repos pour permettre au corps d’intégrer le travail énergétique.

Les bénéfices de la thérapie par la polarité



La thérapie par la polarité a des effets positifs sur le stress et l’anxiété, la concentration, ainsi que sur le sommeil et la digestion. Elle peut aussi apaiser les tensions musculaires, réduire la douleur et l’inflammation, voire renforcer l’immunité, selon ses praticiens.

Comparaison avec le massage

Bien qu’elle ait des similitudes avec le massage, notamment l’utilisation du toucher thérapeutique, il y a aussi des différences significatives. Le massage se concentre principalement sur les muscles et les tissus mous du corps, tandis que la thérapie par la polarité se concentre sur l’équilibrage de l’énergie à travers le corps.

Cette approche place une grande importance sur l’équilibre énergétique et la conscience corporelle, car fondée sur l’idée que l’énergie peut se bloquer ou se déséquilibrer, conduisant à des problèmes de santé et de bien-être.

Thérapie par la polarité : c ontre-indications

La thérapie par la polarité ne doit pas être utilisée comme traitement primaire sans consultation préalable d’un professionnel de la santé. Elle n’est pas non plus recommandée en cas de fièvre, d’infection aiguë, de blessure récente ou lors de la grossesse.

Le rôle de l’American Polarity Therapy Association

Fondée en 1984 par les étudiants du Dr Stone, l’American Polarity Therapy Association (APTA) a joué un rôle important dans la perpétuation de sa méthode au niveau international. C’est elle, aujourd’hui, qui encadre la pratique et la formation en polarité, avec un programme professionnel, des règles d’utilisation et un code d’éthique. Basée en Californie (Etats-Unis), elle organise aussi des conférences, publie des ressources et soutient la recherche pour favoriser la compréhension et l’acceptation de cette pratique.