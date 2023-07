Massage : comment informer votre client avant une séance

Règle 1 : s’informer sur le massage

L’information préalable est primordiale. Vous devez savoir à quoi vous attendre. Une mauvaise surprise peut vous gâcher le plaisir. Consultez d’abord le site Web du centre de massages où vous comptez vous rendre, pour déterminer le massage qui vous convient. Il existe une dizaine de critères pour le choisir.

Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous voulez, renseignez-vous par téléphone auprès de l’établissement et demandez conseil. Profitez-en pour savoir si le massage qui vous intéresse ne présente pas de contre-indications vous concernant. Et si l’offre ne correspond pas à vos attentes, appelez un autre institut.

Règle 2 : attendre une heure ou deux après le repas

Si vous envisagez un soin du corps, le repas précédent doit être terminé une ou deux heures avant. Il doit, de plus, être léger et constitué d’aliments digestes. Le moment est mal choisi pour un cassoulet du terroir, une choucroute trop garnie ou un couscous boulettes !

Faute de quoi, votre masseur ne pourra vous masser l’abdomen comme il se doit, de crainte de perturber la digestion. Ce qui serait fort dommage quand on connaît les multiples bienfaits du massage du ventre. Bien sûr, si vous venez pour un massage de la tête, des mains ou des pieds, vous n’êtes pas obligé de prendre toutes ses précautions.

Règle 3 : éviter les excitants

Dans les heures qui précèdent un massage, évitez de consommer café, thé, alcool et drogues. Le café et le thé sont des excitants qui vont bloquer les effets relaxants du soin. Les ondes cérébrales alpha, qui caractérisent la détente, seront de ce fait très difficiles à atteindre pour le cerveau.

Avec l’alcool, qui peut aussi être excitant, vous prenez le risque d’être pris de nausée, voire de vomissements, même avec un taux d’alcoolémie acceptable. Quant aux drogues, en cas de remontées émotionnelles, comme il s’en produit parfois au cours d’un massage, vous risquez de vivre un «very bad trip». Pas cool du tout !

Règle 4 : arriver avant l’heure du soin

Prenez soin d’arriver avant l’heure de votre rendez-vous, environ 10 à 15 minutes. Visez même plus large, s’il est difficile de se garer dans le quartier. Car en arrivant à l’heure, vous êtes assuré de commencer votre massage… en retard.

En effet, avant d’entrer dans la cabine, vous devrez passer, pour le check-in, par la réceptionniste qui sera peut-être déjà occupée au téléphone ou en train de faire le check-out d’un client. Vous devrez peut-être aussi aller à la salle de bain. Quoi qu’il en soit, il est bon d’éviter tout stress et de se ménager un petit sas de décompression entre la ville et la bulle de bien-être qui se prépare.

Règle 5 : couper son téléphone

Eteignez votre téléphone mobile dès votre arrivée sur place. Ne le mettez pas sur vibreur, ni même en silencieux : éteignez-le purement et simplement. De toute manière, vous n’êtes plus censé répondre ; vous êtes désormais dans un espace de bien-être. Alors, coupez votre téléphone pour ne plus avoir à subir ses ondes néfastes.

Vous avez laissé vos soucis à la porte. Vous êtes ici pour vous, pour qu’on s’occupe de vous. Installez-vous tranquillement dans la salle d’attente, débranchez-vous du monde extérieur et laissez-vous glisser tout doucement vers la détente. Profitez-en pour méditer.

Règle 6 : passer par les toilettes

Vous n’avez peut-être pas envie de vider votre vessie, mais réfléchissez-y quand même. Parfois, le simple fait d’y penser déclenche l’envie. De toute façon, vous serez bien obligé d’y penser lorsqu’une fois prêt, le masseur ou la masseuse vous posera la question : «voulez-vous passer aux toilettes avant le soin ?».

Et malheureusement si le besoin survient à ce moment-là, ce temps sera généralement décompté de votre massage. Alors, anticipez : allez-y ! Passez-vous les mains sous l’eau : il y a des chances que cela vienne. Ce serait dommage d’interrompre votre voyage sensoriel pour une escale technique.

Règle 7 : ôter tous ses bijoux

Enlevez tous vos bijoux sans exception. Pensez aussi aux lunettes. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, à l’occasion de certaines manœuvres, votre montre pourrait vous blesser. Deuxièmement, vos bijoux risquent d’entraver la fluidité du soin. Ensuite, le «bling-bling» que font certains bracelets peut perturber votre relaxation.

Enfin, les huiles essentielles peuvent salir ou décolorer vos bijoux. Surtout, rangez-les bien dans votre poche ou votre sac à main, pas à côté. Car tout de suite après le massage, vous n’aurez plus l’esprit très clair : vous risquez de les oublier. J’ai déjà vu des clients repartir sans leurs chaussures!

LIRE AUSSI : L’étirement myofascial : techniques et bénéfices pour les masseurs