L’étirement myofascial : techniques et bénéfices pour les masseurs

L’étirement myofascial est une technique manuelle qui consiste à appliquer une pression douce et soutenue sur le fascia – qui enveloppe et relie les muscles, les organes et les structures squelettiques du corps. En ciblant ce type spécifique de tissu conjonctif, il vise à libérer les tensions, améliorer la flexibilité et favoriser une meilleure circulation sanguine.

Autres avantages : en s’attaquant aux restrictions fasciales, cette pratique peut non seulement améliorer la mobilité musculaire, mais aussi soulager une variété de douleurs et de maux qui peuvent être le résultat d’un fascia tendu ou restreint.

Les causes de l’inflammation fasciale

L’inflammation du fascia peut être le résultat de divers facteurs, dont l’entraînement physique et le vieillissement. Par exemple, un entraînement intense ou incorrect peut provoquer une surcharge sur le fascia, provoquant une inflammation. De même, avec l’âge, le fascia peut naturellement perdre de sa flexibilité et devenir plus facilement sujet à l’inflammation.

L’inactivité prolongée est un autre facteur qui peut contribuer à l’inflammation fasciale. Quand nous restons dans une position pendant une longue période, que ce soit assis à un bureau ou alité à cause d’une maladie, le fascia peut devenir raide et tendu, créant un terrain propice à l’inflammation.

Enfin, une mauvaise posture, des blessures dues à des accidents, ainsi que certaines maladies peuvent aussi limiter la flexibilité du fascia. Ainsi, une posture inadaptée peut exercer une pression excessive sur certaines parties du corps, créant une tension dans le fascia.

De même, une blessure peut provoquer une inflammation du fascia à proximité, tandis que certaines conditions de santé peuvent affecter l’intégrité du fascia dans l’ensemble du corps.

L’étirement myofascial dans la prévention

L’étirement myofascial joue donc un rôle essentiel dans la prévention des douleurs et des tensions musculaires. En se concentrant sur le fascia, qui est souvent négligé dans les soins classiques, les praticiens peuvent détecter et libérer les tensions cachées qui pourraient contribuer à des problèmes plus importants dans le futur.

Intégrer l’étirement myofascial dans un soin peut être fait en complément d’autres techniques de massage, ou utilisé comme un soin à part entière, les séances pouvant être adaptées aux besoins spécifiques de chaque individu, ce qui permet une approche personnalisée du soin.

Les bienfaits de l’étirement myofascial

Amélioration de la souplesse musculaire

L’un des principaux avantages de l’étirement myofascial est l’amélioration de la souplesse musculaire. En éliminant les restrictions fasciales, cette technique permet aux muscles de bouger plus librement, ce qui peut augmenter l’amplitude des mouvements et améliorer la performance physique.

Stimulation de la circulation sanguine

L’étirement myofascial favorise aussi la circulation sanguine. En libérant les zones de tension et de restriction, le flux sanguin peut être amélioré, ce qui favorise l’apport d’oxygène et de nutriments aux muscles et aide à éliminer les déchets métaboliques.

Soulagement de la tension et de la douleur

De nombreuses personnes qui ont recours à l’étirement myofascial le font pour soulager la douleur et la tension. Cette technique peut être particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, telles que les maux de dos ou les maux de tête.

Guérison des cicatrices

L’étirement myofascial peut aussi contribuer à la guérison des cicatrices. En libérant les adhérences fasciales qui peuvent se former autour des cicatrices, cette technique peut réduire l’apparence des cicatrices et améliorer la mobilité des tissus environnants.

Déroulement d’une séance d’étirement myofascial

Au cours d’une séance d’étirement myofascial, le praticien applique une pression soutenue mais délicate sur différentes parties du corps, en se concentrant sur les zones de restriction ou de tension. Cette pression constante permet aux fascias de se relâcher progressivement, rétablissant ainsi leur longueur et leur flexibilité naturelles.

Plusieurs techniques peuvent être utilisées lors d’une séance d’étirement myofascial. L’une d’elles consiste à effectuer des mouvements lents et continus le long d’un muscle ou d’un groupe de muscles. Une autre méthode consiste à appliquer des pressions sur des zones opposées d’un muscle ou d’un groupe de muscles, créant ainsi une tension qui favorise l’étirement du fascia au centre.

Contre-indications de l’étirement myofascial

Les personnes qui sont susceptibles de développer une phlébite, une inflammation d’une veine associée à la formation d’un caillot de sang, ne devraient pas recevoir de soin d’étirement myofascial. Cette technique augmentant la circulation sanguine dans la zone concernée pourrait potentiellement entraîner la migration du caillot.

Elle ne doit pas non plus être utilisée chez les personnes souffrant d’infections cutanées, de brûlures, de plaies ouvertes ou de fractures, voire certaines maladies graves, comme le cancer, sans l’approbation de leur médecin