Deep flow : détente profonde et conscience corporelle

Le deep flow puise ses racines dans plusieurs traditions de massage, combinant le meilleur de chacune pour créer une approche unique. La créatrice de cette méthode, la Canadienne Mylène Bergeron, a été inspirée par ses propres expériences, cherchant à combiner des techniques qui respectent à la fois le corps du masseur et celui du client.

Ses objectifs sont multiples. Tout d’abord, le deep flow vise à réaligner le corps, aidant ainsi à corriger les déséquilibres posturaux qui peuvent causer de la douleur et des restrictions. Ensuite, il s’efforce de relâcher les tensions musculaires profondes, souvent négligées dans les massages traditionnels.

Enfin, cette technique se propose de renforcer la conscience corporelle du client. Le principe est le suivant : en aidant les individus à se connecter davantage à leur corps, elle les guide à mieux identifier leurs douleurs et tensions, les impliquant ainsi directement dans leur parcours de guérison et de bien-être

Les grands principes du deep flow

La préparation du masseur

En adoptant une posture ergonomique et alignée, le praticien protège sa santé et son confort tout en favorisant une meilleure transmission d’énergie au client : il se tient droit, aligne sa colonne vertébrale, fléchit les genoux (plutôt que de se pencher), et s’assure que les épaules sont détendues et loin des oreilles.

Cette posture prévient les blessures, réduit la fatigue et permet une transmission d’énergie plus efficace au client. Elle doit s’accompagner d’une respiration profonde et rythmée, afin de maintenir une présence calme et concentrée. Dans le deep flow, l’attention est soutenue. Elle permet au masseur de se connecter avec le client, facilitant ainsi la détection et la libération des tensions profondes.

Approche myofasciale et respiration guidée

Le fascia, ce tissu conjonctif qui enveloppe et relie chaque partie du corps, joue un rôle clé dans la mobilité et le bien-être général. Dans le deep flow, des techniques de toucher spécifiques sont employées pour détecter les zones de tension et les libérer. La respiration guidée doit s’intégrer harmonieusement à cette approche.

En encourageant le client à respirer profondément et en synchronisation avec les mouvements de massage, le masseur peut atteindre des niveaux plus profonds de détente et de libération.

Les méthodes d’ancrage et de mouvement

L’un des éléments distinctifs du deep flow est l’utilisation stratégique du poids du corps du masseur. Cette méthode d’ancrage permet d’appliquer une pression profonde sans exercer de force excessive. De plus, la fluidité est au cœur de cette technique, demandant au masseur de toujours être en écoute active, et s’adaptant aux besoins du client tout au long de la session.

Déroulement typique d’une séance

L’originalité du deep flow réside aussi dans sa flexibilité. Une séance peut se dérouler sur une table de massage, un tapis au sol ou même avec le client assis sur une chaise. Le deep flow se pratique souvent à travers les vêtements. Cela permet, non seulement de maximiser le confort du client, mais aussi de faciliter la mobilité et le mouvement.

Les bénéfices du deep flow

Le premier objectif du deep flow est le bien-être global, un état de détente profonde, libérant ainsi l’esprit des tracas quotidiens et favorisant une sensation de paix intérieure. Mais ce n’est pas le seul bénéfice.

Effets sur la mobilité et la réduction des douleurs

En mettant l’accent sur le fascia et le relâchement myofascial, il permet de rétablir la mobilité du corps. Le fascia, cette fine couche de tissu conjonctif qui enveloppe nos muscles, peut, avec le temps et à cause de différents facteurs tels que les blessures, le stress ou une mauvaise posture, développer des adhérences, souvent à l’origine de raideurs, de limitations de mouvements et de douleurs persistantes.

La technique du deep flow va donc cibler ces adhérences en utilisant une pression et des mouvements spécifiques. En travaillant délicatement mais en profondeur, elle permet de détendre et de «décoller» ces zones de tension, favorisant ainsi une meilleure glisse entre les couches de tissus.

Outre la libération du fascia, le deep flow se concentre sur les tensions musculaires profondes, celles qui sont souvent négligées ou difficiles à atteindre avec des techniques de massage plus traditionnelles.

En abordant ces zones de tension, il offre une solution efficace pour traiter les douleurs chroniques et corriger les déséquilibres musculaires. Le but est d’obtenir une amélioration notable de la fluidité des mouvements, une réduction des douleurs et un sentiment général de bien-être et d’harmonie corporelle.

Une meilleure relation avec son propre corps

Enfin, le deep flow encourage aussi le client à se connecter et à dialoguer avec son propre corps. En le guidant doucement à travers la respiration et en favorisant la prise de conscience des zones de tension, il aide la personne à développer une compréhension plus profonde de son propre corps et de ses besoins.

