Rouge à lèvres personnalisé : une start-up fait le pari de la durabilité

Marie Rocchisani n’a pas froid aux yeux ! Car s’il existe un marché très concurrentiel, c’est bien celui du rouge à lèvres, champion de la catégorie maquillage dans les exportations françaises de cosmétiques. PDG et co-fondatrice de la Maison M en 2021, la jeune femme a décidé de parier sur le ticket gagnant de la spécialité : le sur-mesure et la durabilité.

Son constat est simple : si plus de la moitié des femmes possèdent au moins dix rouges à lèvres, elles n’en utilisent régulièrement que trois, alors qu’un milliard de tubes sont jetés chaque année… L’idée est alors de proposer un produit ultra-personnalisé, pour garantir son utilisation, tout en misant sur un circuit court, pour réduire les gaspillages et l’empreinte carbone. Avec des ingrédients naturels et végans. Son prix : 79 euros.

Profession bien-être : Que proposez-vous ?

Marie Rocchisani : On a réussi l’incroyable challenge d’inventer un rouge à lèvres personnalisé, avec un applicateur, grâce à l’intelligence artificielle. Sa seconde spécificité, c’est qu’il intègre trois teintes dans son écrin. L’utilisation est simplissime : on a juste à tourner la petite bague et ça vient automatiquement changer la teinte.

Comment sélectionne-t-on ses teintes ?

On peut faire tout le processus sur Internet, à partir de notre site Web. On choisit ses teintes grâce à l’intelligence artificielle. L’utilisateur se prend d’abord en photo et l’IA va analyser ses caractéristiques physiques, pour lui suggérer des teintes qui lui correspondent parfaitement. Ensuite, on a juste à sélectionner trois teintes, qui seront faites sur mesure, et on les reçoit directement à la maison.

En combien de temps ?

Il faut compter, au maximum, une semaine de livraison.

C’était une demande des femmes ?

Oui, parce qu’on a envie d’avoir des produits qui sont personnalisés. Cela nous permet deux choses. D’abord, d’avoir des rouges à lèvres qui nous mettent en valeur et qui nous correspondent vraiment, et, ensuite, d’être plus écologique, parce que, quand on a des produits qui sont faits rien que pour nous, on en prend soin ! En plus, ils sont rechargeables. Il y a donc un impact vertueux. On va conserver l’écrin et le recharger, ce qui évite le gaspillage.

Vous avez combien de teintes au total ?

On est capable de produire plus de 60 000 nuances, des rouges les plus classiques aux teintes les plus extravagantes.

Où sont-elles produites ?

On produit tout en France dans nos laboratoires qui sont situés à Évry (dans l’Essone, NDLR).

Quels sont vos projets ?

On a fait une campagne de pré-commandes qui a marché au-delà de nos espérances, et donc on est très satisfaits. Et, en ce moment, c’est le grand lancement ! Pour la suite, on souhaite développer toute une gamme de maquillage basée sur cette technologie.

Propos recueillis par Georges Margossian.