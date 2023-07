Le reiki dans la pratique du bien-être : comprendre les bases

Le reiki – issu du japonais «rei» (universel) et «ki» (énergie vitale) – trouve ses origines au Japon au début du 20ème siècle. Bien qu’il incorpore des éléments de diverses philosophies et pratiques orientales, il ne s’agit pas d’utiliser l’énergie du praticien pour guérir une autre personne, mais plutôt de servir de canal pour l’énergie universelle, permettant ainsi à la personne de se guérir elle-même. C’est pourquoi le reiki met l’accent sur l’auto-guérison.

Les origines du Reiki : Mikao Usui

Il a été développé par un moine boudhiste japonais, Mikao Usui (1865-1926). Après une expérience spirituelle lors d’une retraite de méditation, il conçoit le reiki en le présentant comme une méthode pour atteindre un équilibre personnel et aider les autres, avant de former de nombreux disciples, dont Chujiro Hayashi. Ce dernier a transmis les principes du reiki à Hawayo Takata, jeune femme des îles Hawaïï, pionnière dans l’introduction de cette pratique en Occident.

Cette discipline est fondée sur cinq principes, souvent appelés les «cinq préceptes du reiki» ou «gokai» en japonais. Ils servent de guide éthique pour les praticiens :

1. Juste aujourd’hui, je ne me mettrai pas en colère.

2. Juste aujourd’hui, je ne me ferai pas de souci.

3. Juste aujourd’hui, je serai rempli de gratitude.

4. Juste aujourd’hui, je travaillerai dur (sur moi-même).

5. Juste aujourd’hui, je serai gentil envers les autres et envers moi-même.

Ces principes encouragent une approche positive de la vie, l’autoréflexion et la compassion envers soi et les autres.

Les symboles du reiki et leur signification

Le reiki utilise un ensemble de symboles pour aider à canaliser l’énergie universelle. Ils sont généralement transmis lors de la formation de deuxième degré. Chacun d’entre eux a une signification spécifique et un usage associé, comme le Cho Ku Rei, également appelé le «symbole de la puissance». On fait appel à lui pour augmenter la puissance de l’énergie reiki, pour le nettoyage énergétique ou offrir une protection.

Le Sei He Ki, ou symbole mental/émotionnel, est utilisé pour aider à libérer les blocages émotionnels et à apaiser le stress et l’anxiété. Ou encore : le Hon Sha Ze Sho Nen, symbole de la distance, qui permet au praticien de canaliser et d’envoyer l’énergie à travers l’espace et le temps, offrant la possibilité de faire des séances à distance.

Il faut savoir que les symboles en eux-mêmes ne sont pas considérés comme ayant un pouvoir propre. Ils sont plutôt des aides à la focalisation de l’intention et à la connexion à l’énergie universelle. C’est l’intention du praticien, combinée à sa relation avec l’énergie, qui est vue comme le véritable moteur de la guérison par le reiki.

Comment se déroule une séance de Reiki

Le praticien utilise une série de positions des mains, soit en touchant directement le corps du receveur, soit en les gardant légèrement au-dessus. Ces positions sont conçues pour couvrir la majorité du corps et se concentrer sur les principaux centres énergétiques ou chakras.

L’énergie est ainsi censée s’écouler à travers les mains du praticien dans le corps du receveur, aidant à rééquilibrer l’énergie vitale et à promouvoir la relaxation et le bien-être. La croyance est que cette énergie possède une intelligence innée et se dirige là où le corps en a le plus besoin, favorisant l’auto-guérison.

Les praticiens peuvent aussi utiliser l’énergie sur eux-mêmes pour favoriser leur propre bien-être et leur développement personnel. L’autotraitement suit le même principe que celui d’un receveur, avec le praticien qui place ses mains sur différentes parties de son propre corps.

Les bénéfices et limites du Reiki

Les bienfaits rapportés du reiki sont nombreux. Il pourrait ainsi aider à favoriser un sentiment de relaxation profonde, à gérer le stress, voire à améliorer le sommeil et une réduction d’une éventuelle douleur après plusieurs séances.

Les limites de cette discipline ne sont toutefois pas négligeables. Une des critiques majeures du reiki est l’absence de régulation et de standardisation dans sa pratique. Par conséquent, il n’y a pas de critères uniformes pour la formation ou la certification des praticiens, ce qui peut entraîner des variations dans la qualité et l’efficacité des approches.

De plus, le reiki est souvent entouré de préceptes mysticophilosophiques qui peuvent semer la confusion ou donner lieu à des interprétations erronées des principes imaginés par Mikao Usui.