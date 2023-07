VAE inversée : les candidatures à l’expérimentation sont ouvertes

La VAE inversée permet aux professionnels actifs d’acquérir l’expérience nécessaire pour obtenir un ou plusieurs blocs de compétences en se fondant principalement sur la pratique dans le cadre d’une formation en entreprise. Le dispositif doit être expérimenté durant trois ans : il vise à faciliter les reconversions et l’insertion professionnelle dans les secteurs en tension de 5 000 personnes.

Les modalités de cette expérimentation viennent d’être précisées. L’entreprise, en collaboration avec un organisme de formation, définit d’abord un parcours sur mesure d’acquisition de compétences. Celui-ci doit offrir au bénéficiaire la possibilité de se former ou de se reconvertir directement sur le poste de travail, d’acquérir une qualification et de s’insérer durablement dans l’emploi, explique le ministère du Travail dans un communiqué.

« Répondre aux besoins de recrutement »

Ce dispositif donne ainsi la possibilité, pour un employeur, de former directement un futur collaborateur sur son poste de travail, afin de «répondre à ses tensions de recrutement», tout en étant accompagnée par un professionnel pour définir au mieux ses besoins en compétences, selon le communiqué.

La prise en charge des contrats est assurée par les opérateurs de compétences et peut atteindre jusqu’à 90000 euros par an. Pour candidater, les entreprises, les groupes, les opérateurs de compétences, les branches professionnelles et les organismes de formation ou d’accompagnement peuvent déposer un dossier, «seuls ou en consortiums», à l’adresse suivante : xp.cprovae@emploi.gouv.fr.