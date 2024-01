Un entrepreneur sur cinq gagne moins qu’un Smic, selon la CPME

La rémunération des autres entrepreneurs est comprise entre 1 400 et 2 600 euros mensuels pour 31% des répondants, entre 2 600 et 4 000 euros pour 25% d’entre eux et supérieure à 4 000 euros pour ceux qui restent (25%), souligne cette enquête menée auprès de 1 331 dirigeants de TPE/PME.

«Il est parfois bon de rappeler les difficultés auxquelles sont confrontés les chefs d’entreprise sur le dos desquels les règles et contraintes s’accumulent», commente la Confédération des PME dans un communiqué. Elle compte 243 000 adhérents employant, au total, 4 millions de salariés.

L’étude s’appuie sur un questionnaire en ligne soumis du 20 novembre au 17 décembre 2023 aux entreprises adhérentes de la CPME et ayant recueilli 1 331 réponses.

