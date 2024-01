Réforme de la VAE : le décret d’application est paru

Une nouvelle étape a été franchie. La loi du 21 décembre 2022 facilite l’accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE), permettant à toute personne, quel que soit son statut ou parcours, de prétendre à une certification. Cette réforme supprime l’exigence précédente réservant la VAE aux personnes en activité professionnelle.

Au lieu de se fier à une liste prédéfinie d’activités ou de catégories de personnes éligibles, la loi reconnaît toute expérience ayant permis l’acquisition de compétences directement liées à la certification visée. Ce changement vise à inclure davantage de candidats et à éliminer les contraintes trop restrictives.

Elle adapte aussi les critères d’expérience requise, enlevant le minimum d’un an et acceptant des périodes de mise en situation professionnelle. Objectif : rendre la VAE plus souple et adaptée aux réalités diverses des parcours professionnels. Le législateur a introduit, entre autres, la possibilité d’accéder à la VAE pour obtenir des compétences spécifiques, pas seulement une certification entière.

Un portail numérique : France VAE

La loi Marché du travail a établi un service public pour la validation des acquis de l’expérience (VAE), afin de guider et d’accompagner toute personne souhaitant valider son expérience en lien avec une certification spécifique. Le décret précise ses missions, notamment dans la mise en œuvre d’un portail numérique baptisé «France VAE» (https://vae.gouv.fr), destiné à faciliter les démarches initiales des candidats visant une certification.

Ce service public offre un accès gratuit à des informations sur les principes et les procédures de la VAE, les options de financement associées et les certifications professionnelles correspondant à l’expérience des individus. Sa mise en place s’échelonnera tout au long de 2024, suivant un calendrier fixé par arrêté, qui tiendra compte de l’intégration progressive des certifications. Jusqu’à cette date, les démarches de VAE suivront les procédures actuelles.

Un accompagnement personnalisé

La réforme prévoit aussi de «sécuriser les parcours», grâce à un accompagnement personnalisé, piloté par un «architecte-accompagnateur» dès l’inscription du candidat sur le portail numérique et ce, tout au long de sa démarche.

Enfin, autre nouveauté : le congé dont peut bénéficier le salarié. Quand il fait valider les acquis de son expérience, il peut demander à son employeur un congé pour VAE en vue de participer à la session d’évaluation. La loi Marché du travail a doublé la durée, en la portant à 48 heures par session de validation, contre 24 heures précédemment.

