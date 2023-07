Formation des apprentis : CMA France craint une réduction du financement public

Le 7 juillet, dans une liste de recommandations, l’autorité de financement et de régulation de l’apprentissage et de la formation professionnelle, France Compétences, a proposé une réduction de 5% du financement public des contrats d’apprentissage.

Cette baisse s’appliquerait aux contrats signés à partir du 1er septembre 2023, et pourrait s’étendre sur une période de deux ans, affirme le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat dans un communiqué. Une telle diminution pourrait rendre les formations des apprentis, selon CMA France, non viables économiquement, compte tenu de l’inflation en cours dans le secteur.

Car les coûts de formation auraient augmenté beaucoup plus rapidement dans le secteur artisanal que dans le secteur tertiaire, où les apprentis sont souvent issus de l’enseignement supérieur, explique CMA France. La hausse de 18% du coût de la formation des apprentis entre 2021 et 2023, exacerbée par l’inflation, aggrave encore la situation, ajoute le réseau des chambres des métiers.

«Alors que le gouvernement affiche la volonté d’atteindre le million d’apprentis à l’horizon 2027, cette décision vient en totale contradiction avec l’objectif», déplore CMA France dans son communiqué. «On a 70% à 80% des formations proposées qui ne tiennent plus économiquement», prévient son président, Joël Fourny.

« Il est urgent de reporter la décision »

Face à cette situation, «il est urgent de reporter la décision sur la baisse du niveau de prise en charge», insiste-t-il, mettant en garde, dans le cas contraire, contre des fermetures de centres de formation d’apprentis (CFA) ou de certaines formations. France Compétences pourrait entériner cet objectif de réduction de dépenses le 17 juillet, a indiqué à l’AFP le président de CMA France.

Même si le gouvernement ne souhaite pas remettre en cause sa politique de soutien à l’apprentissage, Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, a expliqué sur RTL, le 13 juillet, «travailler» avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, à «faire des économies» sur «un certain nombre de subventions qu’on verse et que l’État paye pour l’apprentissage».