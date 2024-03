Électricité : des tarifs « totalement disproportionnés », dénoncent les commerçants

La baisse des coûts de l’énergie n’aurait rien changé pour les commerces. La Confédération des commerçants de France (CDF) et les principales organisations de l’hôtellerie et de la restauration «exhortent le ministre de l’Économie à convoquer sans délai une réunion regroupant l’ensemble des acteurs professionnels, sous son autorité, pour engager des discussions avec les principaux fournisseurs et distributeurs d’électricité sur la renégociation des contrats».

«Les tarifs actuels de l’électricité sont totalement disproportionnés par rapport aux tarifs réels du marché, mettant en péril la viabilité économique des commerces, hôtels et restaurants et de l’artisanat. Il est impératif de réviser ces tarifs à la baisse, afin de redonner des perspectives positives à nos TPE, notamment pour investir», estime la CDF dans un communiqué publié lundi.

Les petits-commerces de centres-villes

Selon la CDF, les fournisseurs d’électricité «refusent obstinément d’ajuster leurs tarifs malgré la baisse du coût de l’énergie». Les petits commerces de centres-villes seraient «contraints de supporter des tarifs d’énergie pouvant aller jusqu’à 350 euros le MWh, alors que le tarif actuel du marché est inférieur à 90 euros le MWh», assure l’organisation des commerçants, rapporte l’AFP.

Environ «10 à 15% des professionnels seraient même liés par des contrats avec des tarifs dépassant les 350 euros le MWh», poursuit la CDF. Les tarifs de l’électricité ont augmenté pour une majorité de Français le 1er février, avec la fin du «bouclier tarifaire». Pour les petites entreprises, la hausse a été de 5,2 à 8% selon les contrats.

LIRE AUSSI : Électricité : EDF va aider les petites entreprises à stabiliser leurs factures