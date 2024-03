CPF : le reste à charge sera de 100 euros, selon Les Echos

Une participation forfaitaire des Français à leur compte personnel de formation (CPF) sera mise en oeuvre cette année, avait annoncé Thomas Cazenave, le ministre délégué chargé des Comptes publics, le mois dernier, évoquant une mesure «juste» et «nécessaire» dans un contexte difficile pour les finances publiques.

On en connaît désormais le montant. Le gouvernement a tranché en faveur d’une ponction forfaitaire pour chaque achat avec son compte personnel de formation (CPF), au lieu d’un pourcentage minimal de 10%, d’après les informations des Echos, «confirmées par une source gouvernementale».

Les formations courtes davantage pénalisées

Cette mesure entrera en vigueur par décret à compter du 1er mai 2024. Elle devrait générer des économies substantielles pour l’État, évaluées à 250 millions d’euros pour l’année en cours et à 375 millions sur une année complète. Les économies proviendront à la fois des 100 euros économisés sur chaque formation et du désistement de certaines personnes à utiliser leur Compte personnel de formation (CPF) en raison du coût restant à leur charge.

«Le forfait de 100 euros adoucira la ponction pour ceux qui utilisent leur CPF pour passer un diplôme long, CAP par exemple, et donc plus cher. Elle sera plus lourde en revanche pour ceux qui l’utilisent pour des formations courtes et moins onéreuses, comme le permis voiture ou conduite d’engins, qui comptent parmi les plus demandées», soulignent Les Echos.

