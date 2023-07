CPF : la Cour des comptes préconise un reste à charge de 5 à 10%

«Afin de ne pas dissuader les titulaires d’un CPF de l’utiliser, notamment les personnes disposant de faibles revenus, ce reste à charge devrait être fixé à un niveau assez bas, par exemple 5% ou 10% du coût de la formation, et modulé en fonction du niveau de qualification de la formation souhaitée par le bénéficiaire», soulignent les Sages de la rue Cambon dans un rapport sur la formation professionnelle des salariés.

Le gouvernement a fait voter le principe d’une participation financière des salariés dans la loi de finances 2023, mais il doit encore en arbitrer le montant. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire plaide ainsi pour un reste à charge de l’ordre de 30%, «sauf lorsque l’employeur paie ou que vous êtes en situation difficile, par exemple si vous êtes chômeur».

CPF : un bilan « en deçà des attentes »

Depuis sa réforme en 2019, le compte, accessible via l’application Moncompteformation, est crédité en euros, et non plus en heures. Il est abondé de 500 euros chaque année avec un plafond à 5 000 euros. Toutefois, son bilan reste mitigé.

«Le CPF rénové est très en deçà des attentes au regard de l’objectif de développement des compétences des actifs», déplore la Cour, qui relève qu’«une part toujours importante des dépenses ne mène pas à une certification qualifiante, même si elles peuvent avoir un effet positif sur le parcours professionnel des bénéficiaires (permis de conduire, par exemple)».