Un bureau des entreprises dans chaque lycée pro à la rentrée

La création d’un «bureau des entreprises» figurait parmi les mesures dévoilées par Emmanuel Macron, quand il a présenté les grandes lignes de la réforme du lycée professionnel, le 4 mai dernier, à Saintes (Charente-Maritime). Cette passerelle entre l’école et le monde du travail aura pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle.

Installé dès septembre dans chaque «lycée professionnel et lycée polyvalent proposant une section d’enseignement professionnel, public et privés sous contrat», ce bureau sera «le point d’entrée unique des acteurs du monde professionnel», détaille un communiqué du ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnelle.

Plus de 1 500 établissements scolaires

Situé dans un lieu spécifique au sein du lycée, avec un interlocuteur dédié, il devra assurer de nombreuses missions, notamment mettre en place et animer les partenariats avec les acteurs économiques de son territoire, faire vivre la relation lycée-entreprise dans les parcours de formation des jeunes et leur ouvrir un réseau professionnel, en les aidant à trouver des stages et des contrats d’apprentissage en les mettant en contact avec des entreprises locales.

À quelques mois de la rentrée, le ministère de l’Éducation nationale doit donc trouver les bons profils pour plus de 1 500 établissements scolaires. Il vient de lancer, à cet effet, une campagne nationale d’information et de recrutement, afin de faire connaître ces structures auprès des acteurs professionnels et «susciter un intérêt pour ces postes pour des candidats internes à l’éducation nationale, mais aussi issus d’entreprises».