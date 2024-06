Olympiade des métiers : Genève va accueillir l’Euroskills en 2029

C’est officiel : ce sera le canton de Genève qui accueillera les futurs compétiteurs des Euroskills, qui ont lieu tous les deux ans. C’est aussi une première, car la Suisse, qui a reçu trois fois les Worldskills et organise chaque année les Swisskills, à l’échelle du pays, n’avait jamais accueilli la compétition européenne jusqu’ici.

«Les EuroSkills 2029 mettront particulièrement en lumière la Suisse romande et ses spécificités en matière de formation. C’est une chance pour les institutions et les entreprises de la région de pouvoir montrer leur savoir-faire et leur engagement», s’est félicitée la conseillère d’Etat Anne Hiltpold, citée dans un communiqué.

L’événement aura lieu à Palexpo, le palais des expositions et des congrès de Genève. Auparavant, la prochaine compétition aura lieu à Herning, au Danemark, en 2025, après Gdansk, en Pologne, deux ans plus tôt. Une nouvelle édition qui rassemblera 45 métiers, 600 compétiteurs, représentant 32 pays membres.

LIRE AUSSI : Worldskills : « Une compétitrice en esthétique prend cinq ans d’avance sur le métier»